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الرياضي

11 نوفمبر.. موعد «دبي الدولي للرياضات التراثية»

11 نوفمبر.. موعد «دبي الدولي للرياضات التراثية»
31 أكتوبر 2022 18:45


دبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة دوموس، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، عن إقامة معرض ومؤتمر دبي الدولي للرياضات التراثية بالتزامن مع معرض الشرق الأوسط للمغامرات والذي سيعقد في دبي هاربور خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر.
ويعتبر هذا المعرض، الحدث الأول من نوعه في مجال الرياضات التراثية والمغامرات في الإمارات، حيث يلعب دوراً بارزاً في الإضاءة على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات وأفضل الممارسات في القطاع.
ويسلط المعرض الضوء على مختلف المعدات والإكسسوارات وجميع المستلزمات والأدوات المستخدمة في ممارسة الرياضات التراثية والمغامرات، في حين سيتخلل المؤتمر سلسلة من المناقشات والعروض التقديمية لأفضل الممارسات وأحدث التقنيات والابتكارات وطرق دمج الأساليب والمعدات الحديثة، مع الحفاظ على الهوية التراثية العريقة لكل رياضة. ومن المقرر أن يتناول المتحدثون الرسميون في الجلسات الرئيسية للمؤتمر عدة موضوعات بارزة، بما في ذلك «الخيل والهجن (الثابت والمتغير في المستقبل)»، و«الرماية بين الواقع والمأمول»، و«الطيور، الرطب، الألعاب الشعبية: ممكنات متعددة وعناصر واعدة».
ومن المتوقع أن يستقطب المعرض والمؤتمر عدداً كبيراً من المشاركين والزوار، من الدولة ودول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم بشكل عام، الأمر الذي سيساهم في نشر الوعي حول الرياضات التراثية الإماراتية وتعزيز المعرفة بالثقافة الإماراتية. وتشمل الفئات الرياضية التي سيتم عرضها خلال الحدث، تربية الصقور، والفروسية، والصيد، وصيد الأسماك، والغوص، ومركبات الصحراء، وسباق الهجن والتخييم وغيرها من الرياضات التراثية.
وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «تمثل الرياضات التراثية الإماراتية جزءاً أساسياً من هويتنا الوطنية وقد تم تناقلها من جيل إلى جيل، لتصبح اليوم من العادات والتقاليد المرتبطة بالبيئة والطبيعة والصحراء، حيث تهيمن على المشهد أجود الصقور والجمال والخيول الأصيلة. وتأتي شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة دوموس خلال هذا الحدث، لتعكس التزامنا الواضح في حماية وتقدير الإرث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع جيل الشباب على ممارسة الرياضات التراثية والحفاظ عليها».

مجلس دبي الرياضي
الرياضات التراثية
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