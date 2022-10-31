سميث يقتحم «توب 10» قبل ختام «جولف دبي»

دبي (الاتحاد)

اقتحم اللاعب الإنجليزي جوردان سميث قائمة العشر الأوائل «توب 10» لجولة دي بي ورلد للجولف، بتواجده في المركز التاسع في التصنيف الأسبوعي الصادر «الاثنين»، مستفيداً من فوزه بلقب بطولة البرتغال ماسترز.

وحصد سميث 460 نقطة بعد فوزه بلقب بطولة البرتغال ماسترز، ليتقدم 5 خطوات، ويصبح بالمركز التاسع في ترتيب الموسم الحالي، برصيد إجمالي 2,025 نقطة، وذلك مع تبقي بطولة واحدة فقط قبل النهائي الكبير والمرتقب في بطولة جولة دي بي ورلد، الختامية للموسم، التي ستقام في عقارات جميرا للجولف بالفترة 17 إلى 20 نوفمبر الجاري.

أنهى سميث البطولة بمجموع 30 ضربة تحت المعدل، بفارق ثلاث ضربات عن الماليزي جافين جرين الذي جاء ثانياً، ليكسب 305 نقاط جعلته يتقدم 34 خطوة دفعة واحدة ويصبح بالمركز 42 برصيد 949.7 نقطة، ويتمسك بآماله للتأهل إلى البطولة الختامية في دبي، التي يشارك فيها حصرياً أفضل 50 لاعباً خلال الموسم فقط.

وتشهد بطولة جولة دي بي ورلد، منافسة مزدوجة ما بين السعي للفوز بلقب البطولة نفسها البالغ جوائزها 10 ملايين دولار أميركي، ومحاولة الفوز بكأس «هاري فاردون» للاعب صاحب المركز الأول في تصنيف الموسم ونيل الجائزة المالية الإضافية المخصصة له.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمي، إقامة 43 بطولة في 21 دولة حول العالم هذا الموسم الخاص للغاية، كونه يتزامن مع الاحتفالية الذهبية لمرور 50 عاماً على الانطلاقة، وتضم روزنامة البطولات التي تقام في الإمارات: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، بطولة رأس الخيمة، وبطولة رأس الخيمة كلاسيك، وبطولة جولة دي بي وورلد، وبطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للجولف.