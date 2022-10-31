شطرنج الفجيرة يحرز 3 ميداليات في «الإمارات الفردية»

الفجيرة (الاتحاد)

حقق نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، 3 ميداليات ملونة في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج، التي نظمها اتحاد اللعبة في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، حيث حقق ميدالية ذهبية بالإضافة إلى ميداليتين فضيتين، ليؤكد بذلك تفوقه الشطرنجي في مختلف الفئات.

وتقدم الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وإلى سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة للدعم اللامحدود والرعاية الكريمة التي أسهمت في تألق أبناء الفجيرة بالمحافل الشطرنجية إماراتياً وعالمياً، مع الوعد أن يواصل منتسبو النادي تفوقهم في كافة البطولات.

وأكد محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة، أن مواصلة تحقيق النتائج المبهرة تعكس الجهود التي يبذلها اللاعبون ومدربوهم والإداريون وتعاون أولياء الأمور وإصرار أبناء النادي على الحفاظ على مستوياتهم المميزة، وقال: يسعدنا فوز الثلاثي المبدع السدراني واليليلي والحفيتي، ويسعدنا تألق الصغار الموهوبين في البطولة، ونعتز في النادي بالإنجاز، والذي يؤكد المكانة التي أصبح عليها لاعبو النادي بالشطرنج.

كان محمد سعيد اليليلي لاعب النادي قد أحرز الميدالية الفضية في فئة تحت 18 سنة، برصيد 8 نقاط وحصد خليفة خالد الحفيتي فضية فئة تحت 16 سنة بفارق نصف نقطة، وكذلك المركز الأول على اللاعبين المواطنين، وفاز اللاعب عمار السدراني بالميدالية الذهبية في نفس البطولة بفئة تحت 20 سنة.

وفي فئة تحت 12 سنة، حقق اللاعبان الموهوبان عامر سعيد اليليلي المركز الرابع على البطولة والثاني على المواطنين برصيد 6 نقاط ومحمد يوسف آل علي المركز السادس على البطولة والثالث على المواطنين بـ 5.5 نقطة وفي فئة تحت 10 سنوات، حقق الموهوب سعود أحمد الكعبي المركز الثامن في الترتيب العام والثالث على المواطنين، وفي فئة تحت 8 سنوات حصل علي طارق المراشدة في أول مشاركة له على المركز الرابع على البطولة والثاني على المواطنين برصيد 6 نقاط.