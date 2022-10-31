طرح تذاكر نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية للبيع



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، طرح تذاكر نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية (أبوظبي 2022) التي تقام على مدار يومي 10 و11 ديسمبر المقبل في جزيرة ياس، وتحديداً على الواجهة البحرية «ياس باي» المنطقة الترفيه النابضة بالحياة، وذلك عبر موقع تيكيت ماستر الإلكتروني.

ويتنافس 12 فريقاً على لقب البطولة الأغلى لكرة السلة الثلاثية، بعد 11 جولة أقيمت عام 2022، جمعت نخبة من لاعبي كرة السلة العالميين.

من جهته قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تسعدنا استضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة السلة الثلاثية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، كما يسعدنا توفر تذاكر حضور الجماهير لمنافسات هذه الرياضة التي بدأت شعبيتها بالتزايد الملحوظ خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف: «واثقون من النجاح الذي ستُحققه البطولة، وسط استضافة كم كبير من الفعاليات العالمية، والأجندة الزاخرة بالفعاليات الرياضية العالمية المرموقة، ما يؤكد على سمعة أبوظبي كواحدة من أهم أماكن الاستضافات الاستثنائية، في ظل ثقة الاتحادات الرياضية العالمية».

من جانبه قال إجناسيو سوريانو، رئيس الفعاليات والشراكات في الاتحاد الدولي لكرة السلة: «يسعدنا أن نعود إلى أبوظبي مرة أخرى برفقة أقوى اللاعبين على مستوى العالم في لعبة كرة السلة الثلاثية، ومن ضمنهم الفريق الفائز بالميداليات الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، ولا شك أن هذا الحدث سيكون أكثر تشويقاً وتميزاً حيث تشهد أبوظبي إقامة النهائيات التي ستتوج الفريق البطل!».

وأضاف سوريانو: «مع استمرار التعاون والنجاحات المشتركة مع مجلس أبوظبي الرياضي، فقد حفزتنا الجهود المبذولة لتطوير لعبة كرة السلة الثلاثية في العاصمة الإماراتية لإقامة البطولة المجتمعية، التي تنتهي مع انطلاق النهائيات المرتقبة. ولا شك أن الحدث المجتمعي سيكون ملهماً للأجيال القادمة في لعبة كرة السلة الثلاثية، ونحن متشوقون للتعرف على مواهب اللاعبين المتميزين في أبوظبي».

وتبلغ قيمة الجوائز في نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية في أبوظبي 375,000 دولار، وستسعى الفرق العالمية لتحقيق المجد والفوز باللقب الذي يتوج جهدها في هذه اللعبة.

وستوفر قرية الفعاليات المخصصة للجماهير الحاضرة العديد من الأنشطة المصاحبة، بما في ذلك عربات الطعام، والموسيقى، ومنطقة احماء اللاعبين، والمتاجر المتخصصة ببضائع كرة السلة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المسابقات الترفيهية الأخرى.

وستجري نهائيات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية أبوظبي 2022، التي يُديرها الاتحاد الدولي لكرة السلة، بين فرق مكونة من ثلاثة لاعبين على نصف ملعب سيُبنى خصيصاً لاستضافة الحدث والتنافس على لقب البطولة والجائزة الإجمالية.