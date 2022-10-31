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الرياضي

26 لاعباً إماراتياً في مونديال بناء الأجسام بإسبانيا

26 لاعباً إماراتياً في مونديال بناء الأجسام بإسبانيا
31 أكتوبر 2022 16:45

دبي (الاتحاد)

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غادرت بعثة منتخبنا الوطني لبناء الأجسام إلى مدينة برشلونة الإسبانية، للمشاركة في بطولة العالم والتي ينظمها الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسط طموحات واعدة.
وتضم البعثة عضوي مجلس الإدارة فيصل الزعابي رئيسا واحمد جوهر رئيس لجنة المنتخبات مديرا للمنتخب، والمدير الفني زويد سالمين، والمدرب عبد الرحمن عجيل والسكرتير الفني في الاتحاد عبد المجيد يزبك، والحكم الدولي محمد سالم و26 لاعبا وهم كل من: أيوب العمري، سعيد عباس، أحمد الحمادي، جمعة صالح جمعة، سهل زهران، عبدالله مبارك، خالد المطوع، راشد الحبسي، شعيب عبدالله، خليفة برمان، خالد جمال، علي ضاوي، عبدالله درويش، مشاري أحمد، خالد بخيت، مطر الظاهري، عمار الخنصوري، ناصر الوحشي، أحمد حسين، عدنان الخيال، عبدالله الختال، جاسم الهرمودي، حمد العليلي، ثاني خميس الحمادي، أحمد يوسف أشكناني وخالد النقبي.
وأثنى رئيس البعثة فيصل الزعابي على جاهزية لاعبي المنتخب تمهيدا للمشاركة في مونديال اسبانيا لبناء الأجسام ومقدما الشكر لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي ونائب الرئيس علي بن حيد، على تأمين جميع مستلزمات الاستعداد الأمثل للمشاركة في البطولة مؤكدا ان الهدف من المشاركة تقديم افضل المستويات والفوز بأعلى رصيد من الميداليات.
بدوره وصف رئيس لجنة المنتخبات أحمد جوهر البطولة بالقوية بفضل مشاركة نخبة من فضل لاعبي العالم، ومعربا عن ثقته ان يتمكن لاعبي الإمارات من تقديم افضل العروض والفوز بأفضل المراكز المتقدمة، ومبينا أن المنتخب يضم في صفوفه لاعبين مميزين من أصحاب الإنجازات الدولية وقد استفاد من مشاركته في بطولة اسيا وبطولة سلطنة عمان ومثنيا على الجهود التي بذلها المدير الفني زويد سالمين الزعابي ومساعده عبد الرحمن عجيل تمهيدا للمشاركة في البطولة.

اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
بناء الأجسام
عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي
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