ليكرز يعبر «حاجز السلبية» من بوابة ناجتس

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سجل النجم ليبرون جيمس 26 نقطة هي الأعلى في المباراة، ليقود لوس أنجلوس ليكرز أخيراً إلى فوزه الأول هذا الموسم بتفوقه على ضيفه دنفر ناجتس 121-110، فيما سقط حامل اللقب جولدن ستايت ووريرز للمباراة الثانية توالياً أمام مضيفه ديترويت بيستونز 128-114.

في لوس أنجلوس، أضاف أنتوني ديفيس 23 نقطة و15 متابعة، وساهم راسل ويستبروك بـ18 نقطة من مقاعد البدلاء و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة، ليحقق ليكرز فوزه الأول هذا الموسم بعد خمس هزائم توالياً.

قال ديفيس بعد المباراة: «كنا بحاجة إلى هذا الفوز. كنا بحاجة إلى ذلك من أجل فريقنا، من أجل المعنويات، جماهيرنا والمؤسسة. أظهرنا ما بإمكاننا أن نقدّمه. قد تكون بداية سلسلة جيدة لنا».

بعد سقوطه في المباريات الخمس الأولى، عادل ليكرز سجل 2014-2015 لأسوأ بداية في تاريخه الذي بدأ في 1947. لكن بهذا الفوز، تجنب رقماً قياسياً سلبياً ومنح المدرب دارفين هام انتصاره الأول.

سجل ليكرز أعلى رصيد من النقاط هذا الموسم وحقق أكبر فارق نقاط أيضاً في الربع الأخير، ليلحق بناجتس الهزيمة الثالثة رغم نقاط الصربي نيكولا يوكيتش الـ23 و14 متابعة، مقابل أربعة انتصارات.

أضاف ديفيس: «عندما نلعب دفاعاً على هذا النحو، نكون فريقاً من الصعب التغلب عليه»، علماً أنه لعب على رغم آلام في أسفل الظهر، «كان (الألم) يقتلني الليلة، لكنني حاولت أن أفعل كل ما بوسعي لمساعدة الفريق في تحقيق الفوز».

في وقت سابق في لوس أنجلوس، حقق زيون ويليامسون عودة رائعة من إصابة في الورك الأيمن، مسجلاً 21 نقطة و12 متابعة و7 تمريرات حاسمة ليقود نيو أورليانز بيليكانز للفوز 112-91 على كليبرز.

عزز بيليكانز سجله إلى 4-2 هذا الموسم و3-1 عندما يشارك ويليامسون، اللاعب الذي حل في المركز الأول في درافت الدوري عام 2019.

لعب ويليامسون 31 دقيقة مع عودته بعد تعرضه للإصابة خلال سقوطه قبل أسبوع في الخسارة 122-121 في الوقت الإضافي أمام يوتا جاز.

قال بعد المباراة: «أنا بخير. لا زلت أتألم قليلاً. لا أستطيع الكذب عليكم لأن السقوط كان قوياً. ولكن أنا بخير».

أدت إصابة في الركبة إلى خوض ويليامسون (22 عاماً) 24 مباراة فقط في موسمه الأول وغاب طيلة الماضي بسبب كسر في القدم اليمنى.

يحقق حتى الآن هذا الموسم معدلات 21.8 نقطة في المباراة و8 متابعات.

في ديترويت، سجل ستيفن كوري 32 نقطة هي الأعلى في المباراة وأضاف جوردان بول 30، لكن ذلك لم يشفع لووريرز بعد أن تجاوز لاعبو بيستونز الخمسة الأساسيون حاجز العشر نقاط، ليقودوا فريقهم للفوز على حامل اللقب 128-114.

كان ساديك باي الأفضل مع 28 نقطة مقابل 24 لأيزايا ستيوارت و13 متابعة، بالإضافة إلى 23 نقطة لكايد كانينجهام مع 10 متابعات و9 تمريرات حاسمة و21 نقطة للكرواتي بويان بوجدانوفيتش.

كان هذا الانتصار الثاني فقط لديترويت هذا الموسم في سبع مباريات، فيما بقي ووريرز الذي سقط في المباراة السابقة أمام تشارلوت هورنتس من دون فوز خارج الديار هذا الموسم من ثلاث مباريات وتراجع سجله إلى 4-3.

وسجل دونوفان ميتشل 38 نقطة و12 تمريرة حاسمة، كلاهما الأعلى في المباراة، ليقود كليفلاند كافالييرز للفوز على ضيفه نيويورك نيكس 121-108. أضاف كيفن لوف 29 نقطة من مقاعد البدلاء ليعزز كليفلاند سجله إلى 5-1 في وصافة الشرقية.

قال لوف: «أحياناً عليك أن تفوز بطريقة قبيحة وفعلنا ذلك الليلة».

وأحرز السلوفيني لوكا دونتشيتش 44 نقطة، ليقود دالاس مافريكس للفوز 114-105 على ضيفه أورلاندو ماجيك.

سجل جايلن بروان 24 نقطة مع 10 متابعات، فيما أضاف كل من جايسون تايتوم ومالكولم بروغدون القادم من مقاعد البدلاء 23 نقطة، ليقودوا بوسطن سلتيكس للفوز 112-94 على ضيفه واشنطن ويزاردز، الذي كان الأفضل في صفوفه اللاتفي كريستابس بورزينجيس مع 17 نقطة و13 متابعة.

في فينيكس، أحرز ديفن بوكر 30 نقطة ليقود صنز للفوز على هيوستن روكتس 124-109، في مباراة وصل فيها سبعة لاعبين من أصحاب الأرض إلى حاجز العشر نقاط أقله ليعزز الفريق سجله إلى 5-1.

وسجل كيلدون جونسون 25 نقطة وأضاف دوغ ماكديرموت 23 من الدكة، ليقودا سان أنتونيو سبيرز للفوز 107-98 على الضيف مينيسوتا تمبروولفز.