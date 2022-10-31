سالم السويدي يحرز ثنائية في دوري قفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

تألق الفارس سالم أحمد السويدي وأحرز ثنائية صحبة جواديه «دايموند وي» و«ستافايل» من نادي الشارقة للفروسية، في منافسات الفئة الكبرى على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، في منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والتي أقيمت خلال يومي السبت والأحد الماضيين، على ميدان صالة أكاديمية بوذيب للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وتألفت من 11 منافسة بلغ مجموع جوائزها 250 ألف درهم، وشهدت مشاركة عدد كبير من فرسان القفز من جميع الفئات، والمنتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية في الإمارات، وقدموا خلالها أكثر من 800 استعراضاً في يومي اللقاء الأخير قبل توجههم إلى منافسات البطولات الدولية، التي ستنطلق الخميس القادم في نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وتضمن الأسبوع الرابع منافسة فرق الأساتذة (الإمارات لونجين)، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (125) سم، بمشاركة 64 فارساً تألف منهم 17 فريقا، وتعتمد أفضل النتائج لثلاثة فرسان من كل فريق، وفاز بالمركز الأول «فريق الفرسان»، دون أخطاء بمجموع أفضل زمن وبلغ 197.28 ثانية، والمكون من الفرسان خالد الحمادي، علي أحمد الجنيبي، خالد الجنيبي وعلي الجهوري، وجاء في المركز الثاني (فريق مليحة)، وأكمل فرسانه المنافسة دون خطأ بمجموع زمن بلغ 201.86 ثانية.

وفي منافستي فئة فرسان المستوى الأول، جاءت الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة، بمشاركة 29 فارساً، وأكمل المرحلتين دون خطأ 13 فارساً، وتصدرها الفارس سالم أحمد بالجواد «ستافايل» (7 سنوات)، من نادي الشارقة للفروسية، وهو صاحب المركز الثاني أيضاً مع الجواد «دايموند وي» (10 سنوات)، في حين حاز على المركز الثالث الفارس عبد الله حميد المهيري بالجواد «كونيج» (11 سنة)، من نادي الشارقة أيضاً، وحافظ الأوائل على مراكزهم في المنافسة الثانية بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز (140) سم، وهي الأهم لفرسان المستوى الأول والشباب في منافسات الأسبوع، وللمستهدفين منافسة الجائزة الكبرى في البطولات الدولية التي تكون بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز (145) سم، في منافسة الأسبوع الرابع تنافس 34 فارساً، انتقل منهم 7 فرسان إلى جولة التمايز، وأكملها 3 فرسان دون خطأ جميعهم من نادي الشارقة للفروسية، وبفارق التوقيت فاز بالصدارة الفارس سالم أحمد السويدي مع الجواد «دايموند وي»، منهياً التمايز في زمن بلغ (39.86) ثانية، كما نال السويدي جائزة المركز الثاني مع الجواد «ستافايل»، وأكمل معه التمايز في زمن بلغ (39.89) ثانية، وتمسك الفارس عبد الله حميد بجائزة المركز الثالث التي نالها بالجواد «كونيج» بعد إكمال التمايز في زمن بلغ (39.95) ثانية، وهي ذات المراكز التي حققها السويدي والمهيري في المنافسة السابقة، منافسة المرحلتين الخاصة.