سوريا تتصدر «عربية الشطرنج» بـ 34 ميدالية



الشارقة (الاتحاد)

أشاد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج بتنظيم البطولة العربية للفئات السنية للذكور والإناث والتي استضافها الاتحاد السوري للعبة بمشاركة 170 لاعباً ولاعبة لكافة الفئات السنية.

وقدم الشيخ سعود المعلا الشكر إلى الاتحاد الرياضي العام في سوريا واللجنة الأولمبية السورية والاتحاد السوري للشطرنج وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي الذين حضروا فعاليات البطولة والمنظمين والحكام والفنيين الذين ساهموا في نجاح هذه البطولة وثمن كذلك مشاركات اللاعبين وأثنى على المستوى المشرف الذي قدموه وبما يليق بالشطرنج العربي وبارك للاعبين العرب الذين أحرزوا نتائج متميزة وفازوا بالمراكز الأولى وحازوا على ميداليات وجوائز البطولة.

وتصدرت سوريا قمة البطولة في الترتيب العام برصيد 34 ميدالية ملونة منها 10 ذهبيات و11 فضية و13 برونزية، وجاء العراق في المركز الثاني برصيد 9 ميداليات منها ذهبيتين و4 فضيات و3 برونزيات، وفلسطين الثالث برصيد ذهبيتين وفضية واحدة ولبنان الرابع برصيد ذهبية وبرونزية والكويت الخامس برصيد ذهبية واحدة.

وعلى مستوى النتائج الفردية حصلت سوريا على المراكز الثلاثة الأولى في فئة 6 سنوات للإناث عن طريق بتول طبيعة وسيلين سليمان وراسيل سيدر كما حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في فئة 8 سنوات للإناث عن طريق شام حمود وجوليا علي وماسا هاشم.

وفي فئة 10سنوات إناث جاءت الفلسطينية رندة سدر في المركز الأول برصيد 9.5 نقطة والثاني السورية بانة هاشم برصيد 6 نقاط والثالث مواطنتها لجين الحبيب برصيد 5.5 نقطة، وتصدرت اللبنانية نادية قاسم فواز المركز الأول في فئة 12 سنة برصيد 8.5 نقطه والثاني السورية جسيكا ديب برصيد8 نقاط ثم مواطنتها تالا حسن الثالث برصيد 5 نقاط.

وسيطرت اللاعبات السوريات على المراكز الأولى في فئة 14 سنة عن طريق سيما سلامة برصيد 8 نقاط وسيدرا الحبيب برصيد7 نقاط وماسة قبيلي برصيد 6.5 نقاط، وفازت الفلسطينية إيمان صوان بالمركز الأول في فئة 16 سنة، برصيد 8.5 نقطة والثاني العراقية طيبة عطية برصيد 6 نقاط والثالث السورية ندا الملا.

وفي فئة 18 سنة فازت العراقية نهاد نوري بالمركز الأول برصيد 7.5 نقطة والثاني مواطنتها وداد نوري برصيد 6.5 نقطة والثالث السورية علا بلال برصيد 6 نقاط، وفي فئة 20 سنة حققت السورية فاطمة مراد المركز الأول برصيد 8.5 نقطة والثاني العراقية سارة مسعود برصيد 6.5 نقطة والثالث السورية زينة سلامة برصيد 5.5 نقطة.

وفي نتائج الذكور سيطرت سوريا على فئة 6 سنوات عن طريق جمعة سويد وجاد فطوم وليث قعبور وفئة 8 سنوات عن طريق كريم الأطرش وخضر مبارك وورد محمد وفئة 10 سنوات عن طريق مازن فندي وفواز عقيلي وهادي سلامة، وفئة 12 سنة عن طريق ورد حسن ومحمد حمادة وحمزة نصر.

وفي فئة 14 سنة فاز السوري حمزة مسعود بالمركز الأول برصيد 7.5 نقطة والثاني الفلسطيني محمد سدر برصيد 7 نقاط والثالث السوري زين إبراهيم، وفي فئة 16 سنة حقق الدولي الكويتي مشعل الحجاب المركز الأول برصيد 7.5 نقطة والثاني السوري أمجد النسر برصيد 6.5 نقطة والثالث السوري علي زهرة برصيد 6 نقاط.

وفي فئة 18 سنة جاء السوري ريان ديب من سوريا في المركز الأول برصيد 8 نقاط والثاني مواطنه رامي طلب والثالث اللبناني أديب ارقدان برصيد 6.5 نقطة، وفي فئة 20 سنة فاز العراقي معزز الظاهر بالمركز الأول برصيد 7.5 نقطة والثاني اللبناني فرحات جواد برصيد 7.5 نقطة والثالث العراقي أحمد جمال برصيد 5.5 نقطة.