مُقيّمو الحكام يُشاركون في «سيمنار» الاتحاد الآسيوي

دبي (الاتحاد)

يُشارك مُقيّمو حكام الكرة الإماراتية المعتمدين لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في سيمنار مُقيّمي الحكام الذي يُنظمه ويستضيفه الاتحاد القاري في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور في 1 و2 نوفمبر المقبل.

وتضم مجموعة المقيّمين المشاركين في هذا السيمنار، علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسالم سعيد هزيم، وأحمد يعقوب، خالد الدوخي، وصالح المرزوقي.

وتناقش محاور السيمنار الآسيوي في اليوم الأول، مراجعة تقارير مُقيّمي الحكام، والقرارات المهمة التي يجب عليهم أخذها في الاعتبار عند كتابة تلك التقارير، وأيضاً كيفية إجراء عملية تقييم القرارات المهمة بها، وأهمية توحيد القرارات في تقييم حكام كرة القدم خلال المباريات، خاصة في الحالات التحكيمية المتشابهة.

وتُقام في اليوم الثاني، اختبارات في قانون اللعبة وحالات الفيديو، ومناقشة وتقييم عملية تجهير الحكام للمباريات، وكيفية تحضير ملخص للحالات، التي سيتم سيقوم المُقيّم بمراجعتها بعد المباراة مع الحكم الذي قام بإدارتها، وتوجيهه لاتخاذ القرارات الأنسب وفقاً لكل حالة، والتعرف على المواد التعليمية ونظام البطولات في آسيا.

وفي ختام محاور السيمنار الآسيوي، ستقوم إدارة الحكام في الاتحاد القاري بتكريم سالم سعيد هزيم الحكم الدولي السابق، ومُقيّم حكام كرة القدم للمعتمد لدي الاتحاد الآسيوي.