«الإعصار» يجتاح صدارة دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

اجتاح «إعصار» حتا صدارة دوري الدرجة الأولى، بعدما تربع الفريق المنطلق من المراكز الأخيرة في أول جولتين في الدوري، إلى القمة برصيد 16 نقطة، بفوزه العريض على ضيفه الجزيرة الحمراء 6-2 في قمة ختام الجولة الثامنة، والتي شهدت تقلبات كبيرة على مستوى المنافسة باستعادة الإمارات الوصافة برصيد 15 نقطة، وتقدم دبا الحصن إلى «المركز الثالث» بالرصيد ذاته من النقاط، فيما تراجع الجزيرة الحمراء إلى المركز الرابع بتجمد رصيده في 14 نقطة.

ولعبت «القوة الهجومية» الدور الأبرز في صراع المنافسة المشتعل على صدارة دوري الدرجة الأولى، حيث تصدر حتا المشهد برصيد 22 هدفاً كأقوى خط هجوم في الدوري، فيما تساوى فريقا الإمارات صاحب الثاني في الترتيب، ودبا الحصن الثالث، برصيد 21 هدفاً في وصافة «الأقوى هجوماً»، مقابل 20 هدفاً للجزيرة الحمراء «رابع الترتيب» على صعيد النقاط والأهداف.

وفرض حتا تحت القيادة الفنية لمدربه المواطن عبدالله مسفر، والذي تولى المهمة بداية من مباراة الجولة الخامسة امام الفجيرة 2-1، خلفاً للمقدوني جوكيكا المدرب السابق للإعصار، أفضليته بحصده 10 نقاط في آخر 4 مباريات للفريق، علاوة على استفادته من نقاط الفوز الإداري على العروبة 3-0 في الجولة الأولى، وتغلبه على مسافي 4-3 في المباراة الأخيرة تحت قيادة جوكيكا في الجولة الرابعة.

وبرز في تشكيلة «الإعصار» الثنائي دينليسون بيريرا هداف الفريق برصيد 5 أهداف، من بينها ثنائية في مباراة الجولة الأخيرة أمام الجزيرة الحمراء 6-2، بجانب لاعب الوسط وقائد الفريق راشد عيسى، الذي سجل بدوره ثلاثة أهداف «هاتريك» في المباراة الأخيرة.

وأضفت المنافسة المحتدمة على «صدارة الترتيب» المزيد من الاثارة على دوري الأولى في الموسم الحالي، بعدما بات حتا الفريق الخامس الذي يزين واجهة القمة بنهاية الجولة الثامنة بجانب أندية الذيد، الجزيرة الحمراء، العربي، الإمارات، علماً بأن التساوي في النقاط مثّل القاسم المشترك لفرق الصدارة في أكثر من جولة حُسمت بفارق الأهداف.

وضمت قائمة المتصدرين منذ نهاية الجولة الأولى فرق الذيد بفوزه في الافتتاح على مضيفه بينونة 3-1، بجانب الجزيرة الحمراء الذي تصدر بنهاية ثلاث جولات شملت الثانية برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف أمام العربي، والثالثة برصيد 7 نقاط، والسابعة برصيد 14 نقطة، فيما تصدر العربي الترتيب بنهاية الجولة الرابعة بـ 10 نقاط، مقابل جولتين على التوالي تصدرهما الإمارات بنهاية الخامسة بـ 10 نقاط، السادسة بـ11 نقطة، وصولاً إلى الصدارة الحالية لحتا بنهاية الجولة الثامنة برصيد 16 نقطة.

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نتائج «الجولة الثامنة»

سيتي - الحمرية 2- 2

العروبة - التعاون 2- 1

الرمس - مصفوت 2- 3

فرسان هسبانيا، - مسافي 0- 1

الإمارات - بينونة 5- 0

حتا - الجزيرة الحمراء 6- 2

جلف اف سي - دبا الحصن 0- 4

العربي - الذيد 0- 1

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أهداف دوري الأولى

الجولة الأولى: 23

الجولة الثانية: 21

الجولة الثالثة: 26

الجولة الرابعة: 25

الجولة الخامسة: 25

الجولة السادسة: 22

الجولة السابعة: 34

الجولة الثامنة: 31

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ترتيب فرق الصدارة

1- حتا 16 نقطة

2- الإمارات 15 نقطة

3- دبا الحصن 15 نقطة

4- الجزيرة الحمراء 14 نقطة

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أرقام

31 هدفاً ثاني أعلى معدل في جولات الدوري

5 فرق تناوبت على الصدارة آخرها حتا

15 مركزاً قفزها «الإعصار» من قبل الأخير إلى الصدارة

9 أهداف تصدر بها محمد المربوعي لاعب الحصن قائمة الهدافين

209 إجمالي أهداف الدوري بنهاية الجولة الثامنة