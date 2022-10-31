السويد وألمانيا في صدارة «عالمية الطائرة الشاطئية»

بي (الاتحاد)

شهدت بطولة «الجولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية للمحترفين - دبي 2022»، التي استضافتها للمرة الأولى في المنطقة، ونظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الكرة الطائرة، نجاحاً كبيراً وإقبالاً جماهيرياً واسعاً في البطولة التي أقيمت على شاطئ كايت بيتش.

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وجمال المطروشي نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة، ولارا ماريش رئيسة لجنة استضافة البطولات بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات بالمجلس، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وفوزية فريدون رئيس قسم رياضة المرأة بالمجلس، وميثاء مالك رئيس قسم الترويج بالمجلس، وبلير هاريسون من اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وفاز الفريق السويدي المكون من ديفيد أهمان، وجوناثان هيلفيج بالمركز الأول في منافسات الرجال، وذلك بعد تغلبه على الفريق الأرجنتيني المكون من توماس كابوجروسو، ونيكولاس كابوجروسو بنتيجة 2-0 ليحل الفريق الأرجنتيني في المركز الثاني، وحل الفريق الأميركي المكون من تايلور كراب، وباول لوتمان في المركز الثالث بعد تغلبه على الفريق السويسري المكون من أدريان هيدريش، وليو ديلر بنتيجة 2-0.

وفي منافسات السيدات، فاز الفريق الألماني المكون من إيزابيل شنايدر، وجوليا سود بالمركز الأول بعد تغلبه على الفريق الأميركي المكون من مولي تورنر، ومادلين أندرسون بنتيجة 2-0، ليحل الفريق الأميركي في المركز الثاني، وحل الفريق التايلاندي المكون من تارافادي نارفورناربات، وورابيراشاياكورن في المركز الثالث بعد فوزه على الفريق الأمريكي المكون من كايتي هورتون، وجوليا سكولز بنتيجة 2-0.

وسبق إجراء نهائي المباريات تكريم نخبة من رواد الكرة الطائرة في أندية دبي حيث حرص مجلس دبي الرياضي على تكريمهم تقديراً لجهودهم ودورهم في نشر وتطوير هذه الرياضة وتعريف العالم بجهودهم من خلال التكريم في هذه البطولة العالمية، وهم من نادي الوصل جاسم علي رجب، وجعفر عبدالله الفردان، ومن نادي النصر يونس شريف، وأحمد الجناحي، ومن نادي شباب الأهلي دبي ثاني جمعة بالرقاد، وماجد عبيد الطويلة، ومن نادي حتا حيي حسن خميس البدواوي، ومحمد خليفة محمد البدواوي.