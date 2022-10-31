1.2 مليون درهم جوائز نصف ماراثون رأس الخيمة



رأس الخيمة (الاتحاد)

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، الجهة المنظمة لسباق نصف ماراثون رأس الخيمة، و«أندر آرمور» العلامة التجارية الرائدة للملابس الرياضية والشريك الفني للحدث عن مسار السباق وتصميم القمصان الرسمية ومحفظة جوائز النسخة الـ 16 لنصف ماراثون رأس الخيمة المرتقب.

وتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال حدث أقيم في المتجر الرئيسي لـ «أندر آرمور» في دبي مول، بحضور قائمة من المتحدثين الرسميين للحدث الرياضي، ضمت، إياد راسبيه المدير التنفيذي لتطوير سياحة الوجهة وفعاليات الحوافز والمؤتمرات في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وجوراف شارما رئيس قسم البيع بالتجزئة في أندر آرمور، ولوكا أونوفريو رئيس الفعاليات الجماهيرية في منظمة RCS للرياضة والفعاليات، وستيفاني همفري المدربة المختصة في سباقات التحمل لنصف ماراثون رأس الخيمة، إلى جانب عدد من الأعضاء فريق «أندر آرمور سكويد».

تنطلق النسخة الـ 16 لنصف ماراثون رأس الخيمة 18 فبراير 2023 وتبلغ قيمة الجوائز المالية المخصصة لنصف ماراثون رأس الخيمة 2023 نحو1,219,000 درهم، توزع على الفائزين بالمركز الأول والثاني في فئات النخبة، بالإضافة إلى أفضل اللاعبين أداءً في الفئات الأخرى.

ويعود أسرع نصف ماراثون بعلامته الذهبية وبأرقامه القياسية المُسجلة في نسخه السابقة إلى المسار السريع والمسطّح مرة أخرى إلى جزيرة المرجان، المكان المثالي للفعاليات والأنشطة الرياضية في قلب إمارة رأس الخيمة الغنية بإطلالاتها الطبيعية الخضراء والخلابة، إذ ينطلق السباق من جزيرة المرجان بالقرب من فندق «دبل تري باي هيلتون» وقرية السباق ويمر مسار السباق بالواجهات الفندقية الرئيسية برأس الخيمة عبر الجزيرة. ثم يتجه على طول طريق الشيخ محمد بن سالم مروراً بشارع الأمواج للعودة إلى نقطة الانطلاق وعبور خط النهاية. سيشهد المتسابقون مناظراً طبيعية رائعة لا مثيل لها لشواطئ رأس الخيمة الرملية البيضاء الهادئة وإطلالات على الخليج العربي وغيرها من المعالم في الإمارة.

وفي حديثه عن هذا الإعلان، قال إياد راسبيه: «تشكل الرياضة وتنظيم الأحداث ركيزة أساسية في استراتيجيتنا التنموية وتلعب استضافة النسخة السادسة عشرة من نصف ماراثون راس الخيمة دورًا هامًا في اجتذاب الآلاف من المتسابقين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم إلى رأس الخيمة. وتعد جميع الحضور بأن تكون نسخة 2023 أكبر وأفضل. نتطلع لحضور نخبة من أفضل العدائين المحترفين وهواة رياضة الجري، حيث يختبرون قدراتهم البدنية وسط المناظر الطبيعية البديعة في جزيرة المرجان، فيما يستمتع المشجعون والحضور بالأجواء الاحتفالية المميزة لهذا الحدث المذهل».