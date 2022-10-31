«الأبيض» يبدأ مشوار «شاطئية القارات» بمواجهة إسبانيا

دبي (الاتحاد)



يلتقي منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية في الخامسة والربع مساء يوم غد نظيره الإسباني، في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ 11 لبطولة كأس القارات، التي يُنظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي واتحاد الكرة على شاطئ كايت بيتش، بمشاركة 8 منتخبات يُمثلون منتخبات العالم.

واستعد «أبيض الشاطئية» للمشاركة في البطولة من خلال المعسكرات الداخلية التي أقيمت بدبي والمشاركة في بطولة الدار البيضاء، ومعسكر خارجي في البرتغال، وخاض مجموعة من المباريات الدولية الودية ساهمت في الوقوف على مستويات الجاهزية الفنية والبدنية للمنتخب، ومدى تناغم وانسجام اللاعبين وتحديداً العناصر الجديدة المتواجدة ضمن صفوفه.

وأكد علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، على قدرة اللاعبين في تقديم مستوى تنافس قوي خلال النسخة الحالية، وتحقيق نتائج إيجابية تسهم في الوصول لمركز متقدم خلال مباريات الدور الأول من منافسات البطولة، والتأهل إلى الأدوار النهائية.

أشار علي حمد البدواوي، أن دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة المستمر لنشاط كرة القدم الشاطئية بصفة عامة، واهتمامه ومتابعته لعملية إعداد منتخبنا الوطني بصفة خاصة، ساهمت في توفير دافع معنوي قوي، ساهم في فوز منتخبنا الوطني بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية التي أقيمت في شهر مايو الماضي بالمملكة العربية السعودية، وزاد من إصرار اللاعبين على تحقيق إنجاز رياضي جديد للكرة الشاطئية الإماراتية.