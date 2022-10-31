العرياني يتصدر «التقييم الثاني» لرماية الأطباق بـ «الطلقة 118»



العين (الاتحاد)

تصدر الرامي وليد العرياني بطولة «التقييم الثاني» لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» التي نظمها اتحاد الرماية على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وانضم العرياني لقائمة رماة منتخبنا الوطني بتحقيقه المعيار الخاص الذي حددته مسبقا اللجنة الفنية بالاتحاد وهو 118 طبقا لينال ذهبية البطولة وجائزة المركز الأول وسبق للرامي أن حقق في البطولة السابقة «التقييم الأول» ب 113 طبقا أي أنه زاد من رصيده خمسة اطباق في اسبوعين وهي ظاهرة صحية في ميادين الرماية.

واحتل الرامي يحيى المهيري المركز الثاني برصيد 115 طبقا ونال فضية البطولة، محققا فارقا ايجابيا عن البطولة الماضية برصيد ستة أطباق فيما حل في المركز الثالث ظاهر العرياني بعد تساويه مع الرامي الواعد بطي أحمد مجرن في رصيد 113 طبقا ليحتكما للطلقات الذهبية التي انحازت لظاهر العرياني لينال الميدالية البرونزية وجائزة المركز الثالث بينما احتل بطي المركز الرابع.

وجاء في المركز الخامس أحمد يحيى الحمادي برصيد 112 طبقا ثم مشعل البناي سادسا برصيد 111 طبقا ثم حمد بن مجرن سابعا برصيد 109 طبقا وسيف مانع الشامسي ثامنا برصيد 108 طبقا ثم الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم تاسعا برصيد 99 طبقا ومبارك المنصوري عاشرا برصيد 94 طبقا ثم سعيد البلوشي ثم أحمد الديري ثم عبد الله الديري.

وفي منافسات رماية السيدات، فازت بالميدالية الذهبية الرامية عائشة الياسي برصيد 98 طبقا وبزيادة سبعة اطباق عن البطولة الماضية ونالت زميلتها فاطمة مبارك محمد الميدالية الفضية برصيد 94 طبقا وبزيادة 19 طبقا عن البطولة الماضية وتبعتها في المركز الثالث الرامية عائشة بنت حاتم ونالت الميدالية البرونزية.

أما على صعيد أصحاب الهمم «كراسي متحركة» فقد انفرد بصدارة البطولة الرامي عيسى الزبيدي برصيد 109 أطباق لينال ذهبية البطولة وتلاه في المركز الثاني محمد علي الهاشمي برصيد 102 طبقا لينال الميدالية الفضية ثم محمد هاشل الحبسي الثالث برصيد 97 طبقا وجاء سيف هلال الحميري الرابع ثم سعيد المزروعي خامساً.