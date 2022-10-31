الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

العرياني يتصدر «التقييم الثاني» لرماية الأطباق بـ «الطلقة 118»

العرياني يتصدر «التقييم الثاني» لرماية الأطباق بـ «الطلقة 118»
31 أكتوبر 2022 13:30


العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
54 دولة في بطولة العالم للرماية البارالمبية بالعين
انطلاق «بطولة الشواهين للرماية» بميادين الخضيرة

تصدر الرامي وليد العرياني بطولة «التقييم الثاني» لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» التي نظمها اتحاد الرماية على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وانضم العرياني لقائمة رماة منتخبنا الوطني بتحقيقه المعيار الخاص الذي حددته مسبقا اللجنة الفنية بالاتحاد وهو 118 طبقا لينال ذهبية البطولة وجائزة المركز الأول وسبق للرامي أن حقق في البطولة السابقة «التقييم الأول» ب 113 طبقا أي أنه زاد من رصيده خمسة اطباق في اسبوعين وهي ظاهرة صحية في ميادين الرماية.
واحتل الرامي يحيى المهيري المركز الثاني برصيد 115 طبقا ونال فضية البطولة، محققا فارقا ايجابيا عن البطولة الماضية برصيد ستة أطباق فيما حل في المركز الثالث ظاهر العرياني بعد تساويه مع الرامي الواعد بطي أحمد مجرن في رصيد 113 طبقا ليحتكما للطلقات الذهبية التي انحازت لظاهر العرياني لينال الميدالية البرونزية وجائزة المركز الثالث بينما احتل بطي المركز الرابع.
وجاء في المركز الخامس أحمد يحيى الحمادي برصيد 112 طبقا ثم مشعل البناي سادسا برصيد 111 طبقا ثم حمد بن مجرن سابعا برصيد 109 طبقا وسيف مانع الشامسي ثامنا برصيد 108 طبقا ثم الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم تاسعا برصيد 99 طبقا ومبارك المنصوري عاشرا برصيد 94 طبقا ثم سعيد البلوشي ثم أحمد الديري ثم عبد الله الديري.
وفي منافسات رماية السيدات، فازت بالميدالية الذهبية الرامية عائشة الياسي برصيد 98 طبقا وبزيادة سبعة اطباق عن البطولة الماضية ونالت زميلتها فاطمة مبارك محمد الميدالية الفضية برصيد 94 طبقا وبزيادة 19 طبقا عن البطولة الماضية وتبعتها في المركز الثالث الرامية عائشة بنت حاتم ونالت الميدالية البرونزية.
أما على صعيد أصحاب الهمم «كراسي متحركة» فقد انفرد بصدارة البطولة الرامي عيسى الزبيدي برصيد 109 أطباق لينال ذهبية البطولة وتلاه في المركز الثاني محمد علي الهاشمي برصيد 102 طبقا لينال الميدالية الفضية ثم محمد هاشل الحبسي الثالث برصيد 97 طبقا وجاء سيف هلال الحميري الرابع ثم سعيد المزروعي خامساً.

وليد العرياني
الرماية
نادي العين للفروسية والرماية والجولف
اتحاد الرماية
آخر الأخبار
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
دنيا
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
اليوم 09:16
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 08:39
تعبيرية
دنيا
توقيت نومك.. ما علاقته بخطر الإصابة بأمراض مزمنة؟
اليوم 08:33
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
اليوم 08:29
اكتشاف "قاتل الكواكب" الذي يمكن أن يضرب الأرض
دنيا
اكتشاف "قاتل الكواكب" الذي يمكن أن يضرب الأرض
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©