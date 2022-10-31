سعود الزعابي يحصد فضية «آسيوية الدواثلون»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز سعود الزعابي بالميدالية الفضية في البطولة الآسيوية للدواثلون التي اقيمت في ماليزيا وتضمنت البطولة رياضتي الجري وركوب الدراجات الهوائية بمسافة 10 كلم جري و60 كلم دراجة بعد منافسة قوية مع نجوم القارة الآسيوية وتمكن من إنهاء السباق بفارق ضئيل عن الاسترالي مات سميث الحائز على الميدالية الذهبية، فيما جاء الإيراني أمين الصغيديكوردي ثالثا.

أشاد خالد الفهيم رئيس مجلس إدارة اتحاد الترايثلون، بالإنجاز الكبير، الذي حققه اللاعب سعود الزعابي كما أثنى على المواهب التي تزخر بها رياضة الترايثلون في دولة الإمارات، ودورها في تمثيل الدولة بمختلف المحافل الخارجية، وقال: نفخر بهذه النخبة من الأبطال، الذين يشكلون نواة «ترايثلون الإمارات» في المستقبل القريب وكلنا ثقة بأنهم سيواصلون تلك الإنجازات، وقال: «إن البرنامج المقبل سيشهد الكثير والعديد من المشاركات حتي نستطيع أن نحقق الأهداف المرجوة».

بدوره، قال احمد الشامسي رئيس لجنة المنتخبات، إن «رياضة الترايثلون تسير في الطريق الصحيح وبخطوات واثقة، وتؤكد أن القادم سيكون أفضل، وأن ترايثلون الإمارات شهدت تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة، وحققت إنجازات عديدة وأصبحت رقماً صعباً في البطولات».

وأعرب سعود الزعابي عن تطلعه للمحافظة على ما تم إنجازه، وبما يساهم في رفع علم الدولة في مختلف المحافل الدولية، وقدم الشكر الى اتحاد الترايثلون للرعاية الكريمة والدعم الكبير الذي قاده للنجاح.