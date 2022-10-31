«أسبوع أبوظبي للتحدي» يعزز مكانة العاصمة موطناً عالمياً للفنون القتالية



أبوظبي (الاتحاد)

اختتم «أسبوع أبوظبي للتحدي» فعالياته بنجاح كبير معززاً مكانة العاصمة الإماراتية موطناً لرياضات الفنون القتالية المختلطة، وجاء تنظيم الدورة الرابعة من الأسبوع في إطار شراكة استراتيجية لمدة خمس سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومؤسسة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي».

وشهد الحدث برنامجاً حافلاً بالفعاليات الرياضية والترفيهية احتفت بالفنون القتالية المختلطة خلال الفترة من 17-23 أكتوبر في مختلف أرجاء العاصمة، بما في ذلك منطقتان لتجارب الجمهور في ياس مول والواجهة البحرية ياس باي، حيث استمتع مشاهدو المواجهات والزوار بالأجواء الحماسية سواء في الأيام السابقة للحدث الرئيسي أو في أمسية النزال.

ومنحت المنطقتان المشجعين فرصة اختبار مهاراتهم في منصات الألعاب الإلكترونية وتحديات المرونة وسرعة رد الفعل، فيما أتاحت المؤتمرات الصحفية وجلسات التدريب المفتوحة وفعاليات قياس الوزن المجال أمامهم للقاء نجوم «يو إف سي».

وقدم «أسبوع أبوظبي للتحدّي» تجربة ترفيهية استثنائية لآلاف المشجعين، مع الحضور المميز لكوكبة من المشاهير، من بينهم ستيف هارفي، مقدم البرامج التلفزيونية الأمريكي؛ وجيسون ديرولو، المغني العالمي الشهير؛ وميراليم بيانيتش، اللاعب السابق في ناديي برشلونة ويوفنتوس.

وتعتبر بطولة «يو إف سي 280: أوليفيرا ضد ماخاتشيف» إحدى أبرز فعاليات الرياضات القتالية هذا العام، إذ تضمنت الأمسية نزالين على لقبين لبطولة العالم، ومواجهتين في فئة السيدات، فيما حظي اللاعبون العرب المشاركون في المباريات بتفاعل كبير من الجمهور.