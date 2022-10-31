الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«أسبوع أبوظبي للتحدي» يعزز مكانة العاصمة موطناً عالمياً للفنون القتالية

«أسبوع أبوظبي للتحدي» يعزز مكانة العاصمة موطناً عالمياً للفنون القتالية
31 أكتوبر 2022 12:30


أبوظبي (الاتحاد)
اختتم «أسبوع أبوظبي للتحدي» فعالياته بنجاح كبير معززاً مكانة العاصمة الإماراتية موطناً لرياضات الفنون القتالية المختلطة، وجاء تنظيم الدورة الرابعة من الأسبوع في إطار شراكة استراتيجية لمدة خمس سنوات بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومؤسسة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي».
وشهد الحدث برنامجاً حافلاً بالفعاليات الرياضية والترفيهية احتفت بالفنون القتالية المختلطة خلال الفترة من 17-23 أكتوبر في مختلف أرجاء العاصمة، بما في ذلك منطقتان لتجارب الجمهور في ياس مول والواجهة البحرية ياس باي، حيث استمتع مشاهدو المواجهات والزوار بالأجواء الحماسية سواء في الأيام السابقة للحدث الرئيسي أو في أمسية النزال. 

ومنحت المنطقتان المشجعين فرصة اختبار مهاراتهم في منصات الألعاب الإلكترونية وتحديات المرونة وسرعة رد الفعل، فيما أتاحت المؤتمرات الصحفية وجلسات التدريب المفتوحة وفعاليات قياس الوزن المجال أمامهم للقاء نجوم «يو إف سي».

أخبار ذات صلة
«مونستر جام» تحدي سيارات بارتفاع 5 أمتار ووزن 5.5 كجم
بلال محمد وبنيل دريوش يمثلان الشرق الأوسط في بطولة «يو أف سي» بأبوظبي

وقدم «أسبوع أبوظبي للتحدّي» تجربة ترفيهية استثنائية لآلاف المشجعين، مع الحضور المميز لكوكبة من المشاهير، من بينهم ستيف هارفي، مقدم البرامج التلفزيونية الأمريكي؛ وجيسون ديرولو، المغني العالمي الشهير؛ وميراليم بيانيتش، اللاعب السابق في ناديي برشلونة ويوفنتوس.
وتعتبر بطولة «يو إف سي 280: أوليفيرا ضد ماخاتشيف» إحدى أبرز فعاليات الرياضات القتالية هذا العام، إذ تضمنت الأمسية نزالين على لقبين لبطولة العالم، ومواجهتين في فئة السيدات، فيما حظي اللاعبون العرب المشاركون في المباريات بتفاعل كبير من الجمهور. 

الفنون القتالية
يو أف سي
هيئة أبوظبي للسياحة
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
آخر الأخبار
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
دنيا
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
اليوم 09:16
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 08:39
تعبيرية
دنيا
توقيت نومك.. ما علاقته بخطر الإصابة بأمراض مزمنة؟
اليوم 08:33
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
اليوم 08:29
اكتشاف "قاتل الكواكب" الذي يمكن أن يضرب الأرض
دنيا
اكتشاف "قاتل الكواكب" الذي يمكن أن يضرب الأرض
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©