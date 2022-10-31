المواي تاي يعانق المستقبل في بطولة الناشئين والشباب



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس بخيمة الألعاب الرياضية في جزيرة الحديريات بطولة الإمارات للمواي تاي للناشئين والشباب التي نظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج بدعم مجلس أبوظبي الرياضي وبمشاركة 350 لاعب ولاعبة، يمثلون 35 نادياً.

اتسمت المنافسات بالتحدي والإثارة بالإثارة واسفرت عن فوز فهد المصعبي بذهبية وزن تحت 30 كجم، وفاز يوسف فيكنىس بذهبية وزن تحت 32 كجم، وريان محمد بذهبية وزن تحت 34 كجم، وفي وزن تحت 36 كجم فاز احمد جفلة بالذهبية، وعزيز الحمادي بذهبية وزن تحت 38 كجم، ونال ذهبية وزن تحت 40 محمد النواصرة، وفاز راكان ابو يوسف بوزن تحت 42 كجم، وفاز آدم عقاد بوزن تحت 46 كجم، واحمد ياسر بوزن 52، ووليد ابراهيم بوزن تحت 58 كجم، والعمري عبدالغفار في وزن فوق 60 كجم، وفاز يوسف متولي بذهبية وزن تحت 32 كجم، وفي وزن تحت 36 كجم فاز الوليد القحطاني وفاز احمد كناكريه بوزن تحت 38 كجم، وفاز حارب البلوشي في وزن تحت 40 كجم، وعصام خليل في وزن تحت 42 كجم، وفي وزن تحت 44 كجم فاز نايل مارديني.

وفي الفئة الثانية فاز محمد جوها بذهبية وزن تحت 46 كجم، وفي وزن تحت 48 كجم فاز عمر ميرزا، وفي وزن تحت 50 كجم فاز عبدالله الصبيحي، وفاز بشار الصوالحة بوزن تحت 52 كجم، وفاز فيصل الامين بذهبية وزن تحت 58 كجم، وفوز عبد الرحمن ابو زيد بوزن فوق 63.5 كجم، وفاز ريان ابو زيدان بوزن تحت 45 كجم، وفاز زيد هربوك بذهبية تحت 48 كجم، وفاز فارس كناكريه بوزن تحت 51 كجم، وفاز بلال راشد بوزن تحت 54 كجم، وفاز جاسر الصوالحة على بوزن تحت 57 كجم، وفاز رامين قمبر بوزن تحت 60 كجم.

شارك في تتويج الفائزين طارق المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد، وياسر سالم الساعدي، وعلي خوري عضوا مجلس الإدارة، وأشاد الجميع بالمستويات المتقدمة التي حققتها البطولة.