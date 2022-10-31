«نابولي سباليتي».. ظاهرة الموسم في «الكالشيو»



أنور إبراهيم (القاهرة)

حقق نابولي الإيطالي فوزه الـ 13 على التوالي في مختلف المسابقات التي يشارك فيها، وكان انتصاره الأخير على ساسولو في الجولة 12 للدوري الإيطالي «الكالشيو»، وراء استمراره في صدارة ترتيب المسابقة بدون أي هزيمة وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه أتلانتا بيرجامي.

ولم يأت هذا التفوق بـ«10 انتصارات وتعادلان في 12 جولة» من فراغ وإنما بفضل كرة هجومية جميلة وسريعة تقدمها مجموعة من اللاعبين الموهوبين ومن ورائهم مدير فني كفء لوسيانو سباليتي.

ولم يحدث أن تسيّد نابولي الدوري الإيطالي بهذه الصورة منذ عصر النجم الأرجنتيني الأسطورة دييجو مارادونا صاحب الفضل في بطولتي الدوري الوحيدتين في تاريخ هذا النادي، عامي 1987و1990. واليوم وبعد مرور 30 سنة، لم يعد الساحر مارادونا موجوداً ولكن صوره زينت جدران وواجهات المباني في مدينة نابولي الواقعة في الجنوب الإيطالي، ويلعب الفريق في ستاد يحمل اسمه، ما يمثل حافزاً إضافياً للإجادة والتألق.

وكانت نتائج نابولي مبهرة من بداية الدوري المحلي، بل ومن بداية مرحلة المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج». وعلى سبيل المثال لا الحصر، فاز نابولي على أياكس ذهاباً في أمستردام «6/1» وإيابا «4/2»، كما فاز في الدوري على فيرونا «5/2»ومونزا 4/صفر وكريمونيزي 4/1.

ولم يسلم ليفربول الإنجليزي من هذا التوهج النابوليتاني وخسر 1/4 في مجموعته بدوري الأبطال التي يتصدرها نابولي بالعلامة الكاملة «5 انتصارات في 5 مباريات» والجولة السادسة والأخيرة يلتقي فيها الفريق الإيطالي مع ليفربول غداً في الأنفيلد، علما بأن نابولي لم يتخط من قبل دورالـ16 في هذه البطولة.



وتقول شبكة «راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت» إن جماهير نابولي ولاعبيه يستمدون حماسهم وحميتهم من بركان «فيزوف» الواقع شرق المدينة، إذ أنهم معروفون بتشجيعهم الجنوني الذي لا يقل في قوته عن الحمم المنبعثة من فوهة هذا البركان.

ويضم نابولي نخبة من ألمع نجوم كرة القدم، أبرزهم نجم خط الوسط خفيتشا كافاراتسخيليا «21عاماً» إبن جورجيا والوافد في الميركاتو الصيفي الأخير من دينامو باتوم، وأصبح معشوق الجماهير هناك ويعتبرونه خليفة لورينزو إينسيني الذي رحل للدوري الأميركي، ومن فرط إثارته لإعجاب الجميع، أطلق عليه البعض لقب «كفارادونا» في إشارة إلى النجم الأرجنتيني الراحل مارادونا. هذا اللاعب الجورجي سجل منذ مجيئه 8 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى في 16 مباراة لعبها في مختلف المسابقات. ويعتمد عليه سباليتي بصفة أساسية إلى جانب بعض النجوم الآخرين ذات الفاعلية مثل جيوفاني سيميوني نجل دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد «6 أهداف» وجيا كومورا سبادوري «5 أهداف»وماتيو بوليتانو «4 أهداف»، أما النيجيري فيكتور أوسيمين «23عاماً» فقد سجل 8 أهداف في 10 مباريات وأصبح بذلك خامس لاعب أفريقي يسجل هاتريك في مباراة واحدة في الدوري الإيطالي بعد جورج وياه وباتريك مبوما وكيتا بالدي ومحمد صلاح.