فيرستابن «الرابع عشر» يصل للنقطة 416 في حلبة الشقيقين



مكسيكو (أ ف ب)

انفرد سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، المتوج باللقب العالمي، بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد، محققاً فوزه الرابع عشر في جائزة المكسيك الكبرى، الجولة العشرين من بطولة العالم للفورمولا -1 التي أقيمت الأحد على حلبة الشقيقين رودريجيس في مكسيكو.

وفك بطل العالم مرتين الذي انطلق من الصدارة للمرة ال 19 في مسيرته شراكته مع الألمانيين مايكل شوماخر (13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004) وسيباستيان فيتل (13 من أصل 19 مع ريد بول بالذات عام 2013).

وهو الفوز الرابع لفيرستابن في المكسيك بعد أعوام 2017 و2018 و2021 وال 34 في مسيرته، ليرفع رصيده في صدارة ترتيب السائقين إلى 416 نقطة أمام زميله المكسيكي سيرخيو بيريس (280) وسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو (275).

وأنهى فيرستابن السباق (71 لفة) بوقت قدره 1:38.36.729 ساعة، متقدماً بفارق 15.186 ثانية على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، فيما وصل زميله في الفريق صاحب الأرض سيرخيو بيريس ثالثاً متأخراً بفارق 18.097 ثانية.

فور الانطلاقة، تراجع راسل من المركز الثاني إلى الرابع خلف بيريس مع تقدم هاميلتون من الثالث للثاني، فيما حافظ فيرستابن على الصدارة.

وكان أول توقف في المنصات بين سائقي المقدمة بيريس في اللفة 24 إلا أن مشكلة في الإطار الخلفي أدت إلى تأخره لفترة 5 ثوانٍ إضافية، فيما قرر ريد بول استدعاء فيرستابن في اللفة 25 بعدما أعلمه بطل العالم مرتين انه يعاني من إطاريه الأماميين ليزوده بإطارات متوسطة الليونة، فيما تصدر منافسه المباشر هاميلتون السباق أمام زميله راسل.

ومع عودته إلى الحلبة ثالثاً، أكد فيرستابن لفريقه بعد 3 لفات أنه يعاني خلال تغيير نسب السرعة، فيما عانى هاميلتون من مشكلة في عدم انتظام دوران محرك سيارته كما حصل في الفترة الثالثة للتجارب التأهيلية.

وسارع مرسيدس بالطلب من بطل العالم سبع مرات بالتوقف للتزود بإطارات قاسية (30) في استراتيجية مختلفة عن ريد بول، ليعود في المركز الثالث خلف راسل المتصدر ومتأخراً بفارق 10 ثوانٍ عن فيرستابن.

وانتظر راسل حتى اللفة 35 للتوقف الأول والتزود بإطارات قاسية، وخرج رابعاً خلف الثلاثي فيرستابن المتصدر وهاميلتون وبيريس في المركزين الثاني والثالث توالياً.

وتقدم سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس للمركز الخامس بتجاوز سهل على مواطنه فرناندو ألونسو (ألبين) في اللفة 41، ليعود الأخير ويتوقف بعد لفة للتزود بإطارات متوسطة، فيما انتقد هاميلتون المتأخر بفارق 9.5 ثوانٍ عن فيرستابن في اللفة 43 وزميله راسل قرار مرسيدس باعتماد الإطارات القاسية بسبب تراجع في الأداء.

وكانت اللفة 51 الأكثر إثارة في السباق عندما فشل الأسترالي دانيال ريكياردو في إيجاد ثغرة لتجاوز يوكي تسونودا (ألفاتاوري)، إلا انه أصرّ ولم يفسح المجال للياباني الذي صعد على الإطار الخلفي لسيارة ماكلارين، لتتعرض سيارته لإضرار فادحة دفعته للدخول إلى مرآب فريقه ومن ثم إعلان انسحابه.

ونال ريكاردو عقوبة 10 ثوانٍ بعدما وجد المفوضون الرياضيون أنه المتسبب بالحادث.

واحتدم الصراع بين هاميلتون الثاني ومطارده بيريس على وقع هتاف الجماهير المكسيكية حيث وصل الفارق بينهما إلى 1.501 ثانية في اللفة 57، فيما كان فيرستابن يوسّع الفارق في الصدارة إلى قرابة 12 ثانية.

وأثبتت استراتيجية ريد بول نجاعتها وتفوقها على مرسيدس اذ لم يضطر فيرستابن وبيريس للتوقف مرة جديدة، لينهي الهولندي السباق في المركز الأول والمكسيكي ثالثاً وبينهما هاميلتون.

ووصل راسل الذي طالب فريقه بالتوقف قبل 4 لفات من النهاية بسبب تآكل إطاراته ليواجه الرفض رابعاً، فيما أكمل المراكز العشرة كل من سائقي فيراري ساينس وشارل لوكلير، ريكياردو، الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين)، البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) والفنلندي فالتيري بوتاس (ألفا روميو).