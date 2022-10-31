«منقذ الشياطين» لا مكان له في «قائمة الروخا»



أنورإبراهيم (القاهرة)

لعب الإسباني ديفيد دي خيا «31» دور«المنقذ» في مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد وستهام يونايتد في الجولة 13 للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، إذ نجح في التصدي لأكثر من كرة خطرة من جانب لاعبي «الهامرز» كان من الممكن أن تقلب نتيجة المباراة من 1/صفر لمصلحة «الشياطين الحمر» إلى نتيجة أخرى تماماً، أمام جماهير اليونايتد الغفيرة التي امتلأ بها ملعب على«أولد ترافورد».

هذا الأداء الرائع لم يشفع لدي خيا عند لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب بلاده، لإختياره ضمن القائمة الأولية التي أرسلها أمس إلى الجنة المنظمة لكأس العالم بقطر، والتي تضم 43 لاعباً منهم 4 حراس مرمى ليس بينهم دي خيا، بل تجاهله تماماً واختار حراس مرمى آخرين يشعر بالثقة تجاههم وهم: أوناي سيمون حارس مرمى أتليتك بلباو وروبرت سانشيز حارس مرمى برايتون الإنجليزي وديفيد رايا «برينتفورد» وكيبا «تشيلسي».

وذكرت شبكة «راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت» في تقرير لها بعد مباراة اليونايتد وويستهام، إن أداء دي خيا أبلغ رد على تجاهل إنريكي للمستوى الرفيع الذي يقدمه هذا اللاعب هذا الموسم والدور البطولي الذي قدمه خلال مباراة ويستهام على وجه التحديد، حيث كان نجمها الأول وأنقذ فريقه من عدة فرص ذهبية لمايكل أنطونيو في الدقيقة 82 وكورت زوما «83» وديكلان رايس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليحافظ على فوز فريقه ونظافة شباكه ويستحق عن جدارة لقب رجل المباراة.

وحرص الهولندي تين هاج المدير الفني لليونايتد على أن يشيد بما قدمه دي خيا في المباراة مؤكداً إنه قادر على التحسن والتطور أكثر من ذلك، مبدياً سعادته بما فعله في المباراة ووصفه بأنه حارس مرمى ممتاز، بل أن تين هاج يفكر بجدية في تمديد عقد دي خيا الذي ينتهي في صيف 2023، والذي يتضمن خياراً بسنة إضافية.

يذكر أن دي خيا يلعب لليونايتد منذ عام 2011، وعانى من التراجع في المستوى في بعض المواسم، ولكنه عاد هذا الموسم أقوى من أي وقت آخر، ورغم ذلك لم يكن كل هذا كافياً لإقناع إنريكي بضمه إلى القائمة الأولية لمنتخب «الروخا» الإسباني قبل مغامرته في كأس العالم القادمة التي تنطلق في قطر بعد عشرين يوماً من الآن. يذكر أن إنريكي سيعلن قائمته النهائية للمونديال يوم 11 نوفمبر القادم.