نتائج «مثيرة» في تحديات الإيذاع بالمرموم

دبي (الاتحاد)

اختتمت على ميدان المرموم، تحديات الصغار لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وأقيمت ثمانية عشر شوطاً في سن الإيذاع لمسافة 6 كم، شهدت منافسة ساخنة بين الشعارات المختلفة.

وتقدمت «طرب» المملوكة لهجن الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان المتصدرين بحصولها على ناموس التحدي الرئيسي للإيذاع الأبكار المحليات بقيادة المضمر الصادق فضل الأمين، وذلك بزمن وقدره 9:18:2 دقائق.

وأضاء «نهار» ثاني التحديات للإيذاع الجعدان المحليات، وأهدى مؤسسة هجن الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا الناموس بقيادة المضمر عيسى خلفان بالشاوي مسجلاً توقيتاً قدره 9:16:9 دقائق.

وسجلت هجن الشحانية حضورها القوي في ثالث الأشواط للإيذاع الأبكار المهجنات حيث تألقت «ترف» بقيادة سالم فاران المري، وحصدت الناموس بزمن بلغ 9:23:3 دقائق.

وتألقت هجن العاصفة من خلال الشوط الرابع للإيذاع الجعدان المهجنات بواسطة «الشاهينية»، والمضمر غياث الهلالي وذلك بتوقيت قدره 9:25:2 دقائق.

وتنافست مؤسسات هجن أبناء القبائل صباحاً، وشهد ميدان المرموم إقامة 24 شوطاً في سن الإيذاع لمسافة 6 كم، وأهدت «الشاهينية» مالكها مبارك محمد حسن الثيماء العامري صدارة الشوط الرئيسي للإيذاع الأبكار المحليات بزمن قدره 9:28:2 دقائق. وأكملت «قصة» رحلة الشوط الثاني للإيذاع الأبكار المهجنات في توقيت قدره 9:16:5 دقائق لتهدي مالكها محمد عتيق المقعودي الفلاسي الناموس الغالي.

وذهبت صدارة ثالث الأشواط للإيذاع الجعدان المحليات إلى شعار صعب المضمرين، حيث استطاع «ضاري» لمحمد سلطان مطر مرخان حسم المعركة في توقيت بلغ 9:24:4 دقائق.