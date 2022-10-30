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الرياضي

حتا ينتزع صدارة «الأولى» بـ «سداسية»

حتا ينتزع صدارة «الأولى» بـ «سداسية»
31 أكتوبر 2022 02:03

معتصم عبدالله (دبي)

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انتزع حتا صدارة دوري الدرجة الأولى، بتفوقه على ضيفه الجزيرة الحمراء 6-2، في ختام «الجولة الثامنة»، والتي شهدت عودة «الصقور» إلى التحليق في «الوصافة»، بالفوز العريض على بينونة 5-0، وصعد دبا الحصن إلى المركز الثالث، بفوزه على جلف أف سي 4-0، فيما عاد الذيد بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه العربي بنتيجة 1-0.
وضرب «الإعصار» بقوة أمام الجزيرة الحمراء، بتسجيله 6 أهداف، من بينها «هاتريك» لقائده راشد عيسى في الدقائق 6 و30 و35، و«ثنائية» لدينليسون بيريرا في الدقيقتين 49 و61، وهدف لأيمن رشوق في الدقيقة 32، فيما سجل «ثنائية» الجزيرة الحمراء، إيجور نيفيس في الدقيقتين 21 و88، ورفع حتا رصيده إلى «16 نقطة» في الصدارة، فيما تراجع الجزيرة الحمراء إلى المركز الرابع وله «14 نقطة».
واستعاد الإمارات «ذاكرة الفوز» الغائبة في الجولتين الماضيتين، بتغلبه على ضيفه بينونة بخماسية، تناوب في تسجيلها عبدالله النعيمي في الدقيقة 21، ليذبيري سيلفا «ثنائية» في الدقيقتين 37 و72، داوودا توريه في الدقيقة 56، والقائد دياج ودا سيلفا في الدقيقة 71، ورفع «الصقور» رصيده إلى «15 نقطة»، ليرتقي إلى «الوصافة»، فيما تجمد رصيد بينونة في 6 نقاط في المركز قبل الأخير.

حتا
دوري الدرجة الأولى
الجزيرة الحمراء
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