منتخب الناشئات يهدي الإمارات 10 ميداليات

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت منافسات اليوم الثاني من النسخة الـ27 لبطولة العالم للجو جيتسو بصالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتُقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 70 دولة، وتميزت المنافسات بالندية والقوة، وسط تألق ناشئات منتخبنا الوطني، برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، حيث نجحن في تحقيق 10 ميداليات ملونة، منها 5 ذهبيات وفضيتان وثلاث برونزيات.

حضر منافسات اليوم الثاني للبطولة، عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، وبانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وديانا تاناسيجيفيتش السكرتيرة الثانية لسفارة جمهورية صربيا لدى الدولة، بالإضافة إلى مسؤولي اتحاد الجو جيتسو والاتحاد الدولي ورؤساء الاتحادات الوطنية رؤساء وفود الدول المشاركة في البطولة.

وشاركت لاعبات المنتخب الوطني اليوم بمنافسات تحت 16 عاماً من فئات الأوزان تحت 32، 36، 40، 44، 48، 52، 57، 63، وفوق 63 كجم).

ونجحت لاعبات المنتخب الوطني في إهداء الإمارات 10 ميداليات ملونة، حيث تمكّنت آمنة الحوسني من تحقيق ذهبية تحت 36 كجم، وحصدت دانة البريكي ذهبية تحت 40 كجم، وزمزم الحمادي ذهبية تحت 52 كجم، وهيرة الظاهري ذهبية وزن تحت 32 كجم، والعنود الحربي ذهبية تحت 48 كجم، بينما توجت الهنوف المرزوقي بفضية فوق 63 كجم، وشمسة العامري فضية تحت 48 كجم، وحققت ميرا الحوسني برونزية تحت 40 كجم، ومريم أحمد برونزية دون 44 كجم، وميثاء المزيني وزن 52 كجم.



أفضل استضافة

وأكد فهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، أن بطولة العالم للجو جيتسو توفر أجواء مثالية من الحماس والندية والمنافسة القوية، وتستأثر باهتمام شريحة كبيرة من محبي هذه الرياضة، ووفود الدول، ومدربين، وفنيين، ورياضيين جاؤوا من جميع أنحاء العالم إلى عاصمة الجو جيتسو أبوظبي للاستمتاع بأفضل استضافة لبطولة العالم، وسط حفاوة وترحيب لا مثيل له.

وأشاد الشامسي بالمعنويات العالية والأداء المتميز لأبناء وبنات الوطن تحت 16 عاماً، والذين تمكنوا من حصد 19 ميدالية ملونة في أول يومين من البطولة.

وأشاد الشامسي بالجاهزية التي يتمتعون بها، حيث إن أداءهم القوي يترجم الجهد الكبير المبذول منهم ومن الجهاز الفني، وحرصهم على تشريف الدولة وتمهيد الطريق أمام الإمارات للحفاظ على اللقب.

ولفت الشامسي إلى دور الجماهير الحاضرة لتشجيع منتخباتها المشاركة في تحفيز اللاعبين واللاعبات لتقديم أفضل ما لديهم، وهو ما ساهم في تقديم نزالات عالية المستوى لم تحسم إلا في آخر اللحظات، مؤكداً أن وجودهم في المدرجات له تأثير كبير على أداء اللاعبين.



إعجاب كبير

وقالت ديانا تاناسيجيفيتش السكرتيرة الثانية لسفارة جمهورية صربيا لدى الدولة، إنها قبل زيارة بطولة العالم للجو جيتسو لم تكن تعرف الكثير عن تلك الرياضة سوى أنها دفاع عن النفس، ولكنها أعجبت بها كثيراً بعدما تعرفت عليها عن كثب وعلى قيمها وفوائدها على الفرد والمجتمع، وإن ما زاد من فضولها للتعرف أكثر على تفاصيلها هو التألق الذي ظهر به لاعبو ولاعبات صربيا خلال منافسات اليوم.

وقالت: «بالنسبة لاستضافة أبوظبي لبطولة العالم للجو جيتسو للعام الثالث على التوالي، فإنني أقول إنني أعيش بأبوظبي منذ فترة طويلة، وعلى يقين تام بأنها تمتلك كل الإمكانات لإبهار ضيوفها وإسعادهم على كل الأصعدة، والجميع يرغبون في العودة إليها من جديد وكلما سنحت الفرصة».

تألق لافت

وقال ميرزو إيليا، رئيس الاتحاد الكازاخي للجو جيتسو: «إنه لأمر مدهش أن أرى فريقي يؤدي أداءً جيداً، لا أستطيع أن أعبّر عن مدى سعادتي، لقد جئنا إلى أبوظبي وبطولة العالم لتحقيق شيء استثنائي، ونجحنا في تحقيق 7 ميداليات ذهبية حتى الآن، ولا نزال نطمح بالمزيد».

وأضاف: «نعيش حلماً؛ لأن هؤلاء الشباب والفتيات يمثلون مستقبلنا، وأبوظبي هي موطن الأبطال ببطولاتها وفعالياتها على مدار العام، إنها عاصمة الجو جيتسو العالمية بكل تأكيد وبشهادة كل العالم».

مسؤولية مضاعفة

قالت جيسيكا هنريك مدربة منتخبنا الوطني للسيدات دون 16 عاماً: «كوني مدربة المنتخب الوطني للسيدات، فهذا يلقي على عاتقي مسؤولية كبيرة أفخر بأن أتحملها على أكمل وجه، ولقد بذلت جهداً كبيراً، وعملت مع هؤلاء اللاعبات الموهوبات بشكل مكثف خلال الأيام الماضية. لقد أدّين أداءً يليق بإمكاناتهن وحرصهن على تمثيل الإمارات بأفضل صورة. هؤلاء البطلات هن مستقبل جو جيتسو الإمارات، وأود أن أهنئ الاتحاد على هذا الجيل الذي سيكون له شأن كبير مستقبلاً، وسيضرب موعداً دائماً مع الإنجازات».

أعظم إنجاز

عبرت دانة البريكي عن سعادتها الكبيرة بحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجو جيتسو وزن تحت 40 كجم، مؤكدة أن قيمة هذا الإنجاز أنه تحقق بعد منافسات قوية في بطولة عالمية المستوى تشارك فيها كل بطلات العالم من الفئة نفسها، وأنها تعتبره دفعة معنوية كبيرة لها.

وقالت: هذا الإنجاز العظيم في بداية مسيرتي تحقق بفضل العمل الدؤوب والتدريب المتواصل بصحبة الجهاز الفني، والالتزام بتوجيهات ونصائح المدربين الذين كان لهم دور كبير في إعدادنا بدنياً ونفسياً، وأود أن أهدي هذا الإنجاز إلى كل من ساعدني ووقف معي خلال الفترة الماضية.

وجهة الأبطال

قالت إليان كايو من أنجولا، والتي حصلت على الميدالية الذهبية وزن فوق 63 كجم، إنها حققت ما كانت تصبو إليه من المشاركة في النسخة الحالية من بطولة العالم، وهو الفوز بالذهبية، وكانت كايو عاهدت نفسها على أن تعود إلى أبوظبي لتحقيق الذهب، وقالت: بعد مشاركتي في بطولة العالم العام الماضي وتحقيقي للميدالية البرونزية، قطعت عهداً على نفسي أن أتدرب بشكل متواصل لبلوغ هدفي، وها أنا الآن بطلة العالم.

وأضافت: «اعتدنا أجواء أبوظبي الرائعة، فهي مدينة مثالية لاستضافة أهم البطولات العالمية، ونحن نشعر بأننا في بلدنا الثاني لما نحظى به من الحفاوة والترحيب والتقدير».