منتخبنا يواجه البرازيل في مونديال «دي بي ورلد» للبادل

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق اليوم، بطولة العالم «دي بي ورلد للبادل - دبي 2022»، التي ينظمها اتحاد البادل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبإشراف الاتحاد الدولي للبادل وتستمر منافساتها حتى 5 نوفمبر المقبل، على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس.

حضر مراسم القرعة، التي أقيمت في مقر مجلس دبي الرياضي، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، لويجي كارارو رئيس الاتحاد الدولي للبادل وأعضاء اللجنة المنظمة وعدد من مدربي ولاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتشهد منافسات البطولة فئتين منفصلتين للرجال والسيدات، حيث يتنافس 17 منتخباً وطنياً في كل مسابقة، وللمرة الأولى، ستقدم بطولة العالم جوائز مالية للفائزين تقدر بمليوني درهم.

وأسفرت نتائج القرعة عن مواجهات مرتقبة نارية بين أقوى المنتخبات العالمية في منافسات الرجال، حيث جاءت إسبانيا متصدرة التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال على رأس المجموعة الأولى إلى جانب أورجواي وبريطانيا والبرتغال، وحلت الأرجنتين وصيفة التصنيف العالمي وحاملة اللقب 6 مرات على رأس المجموعة الثانية التي ضمت إيطاليا وبلجيكا وهولندا، وتزعمت البرازيل المصنفة ثالثاً على العالم المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبنا الوطني الذي يشارك لأول مرة في البطولة ومنتخبي تشيلي وإكوادور، وجاءت فرنسا المصنفة الرابعة عالمياً على رأس المجموعة الرابعة التي ضمت باراجواي والمكسيك ومصر وقطر.

وأسفرت نتائج قرعة منافسات السيدات عن مواجهات قوية لحساب الدور الأول وجاءت إسبانيا المصنفة الأولى عالمياً على رأس المجموعة الأولى التي ضمت ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وتشيلي، وحلّت الأرجنتين المصنفة ثانياً على العالم وحاملة لقب السيدات أربع مرات على رأس المجموعة الثانية مع بلجيكا وأورجواي واليابان، وتزعمت إيطاليا المصنفة ثالثاً على رأس المجموعة الثالثة مع المكسيك وهولندا والبرتغال، وجاءت فرنسا المصنفة رابعاً عالمياً على رأس المجموعة الرابعة مع البرازيل وباراجواي والسويد ومنتخبنا الوطني الذي يظهر للمرة الأولى في بطولة العالم.

ورفع الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعاية سموه للبطولة ودعمه المستمر للعبة البادل التي حققت انتشاراً واسعاً في الإمارات بفضل توجيهات ودعم سموه.

وأكد أن اللجنة المنظمة بذلت كل الجهود لاستكمال كافة الترتيبات والاستعدادات في الموعد المحدد حتى تنطلق البطولة في أفضل الظروف وبالصورة التي تعكس مكانة دولة الإمارات وسمعة دبي في استضافة الأحداث الرياضية والبطولات العالمية الكبرى.