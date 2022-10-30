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الرياضي

75 مشاركاً في سباق الدراجات الجبلية

75 مشاركاً في سباق الدراجات الجبلية
31 أكتوبر 2022 02:03

دبي (الاتحاد)

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نظم اتحاد الدراجات سباق الدراجات الجبلية الثاني له هذا الموسم بمشاركة 75 متسابقاً «رجالاً وإناثاً»، وامتد لمسافة 25 كم في منطقة شوكه، وشهد توزيع ميداليات على 20 فائزاً بالفئات الثلاث المشاركة بالسباق، وهي اختراق الضاحية، وسباق جرافيل ثم سباق «إي ام تي بي إلكتريك»، ويعتبر هذا السباق هو الثاني الذي ينظمه اتحاد الدراجات في سلسلة سباقات الدراجات الجبلية، التي ستنظم هذا الموسم وستصل إلى 8 سباقات.
وبعد ختام جولتين من سلسلة السباقات، يتصدر جالينو ألفارو لاعب فريق الشعفار جميرا واللاعبة المحترفة راشيل هوبرتس، فئتي البطولة وجمع كلاهما 60 نقطة في فئة XCO تحت 40 سنة، وشارك في البطولة لاعب المنتخب الوطني خليفة الكعبي واحتل المركز الخامس في السباق.
وشهد السباق ومراسم تتويج الفائزين منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات، الذي حرص على الحضور لمشاهدة لقطات من المنافسات القوية، التي تعتبر نجاحاً كبيراً لتنظيمها للعام الثاني على التوالي، وأكد منصور بوعصيبة سعادته بالمستوى الرائع الذي ظهر به السباق والمنافسة القوية ورغبة الجميع بالمشاركة، مشيراً إلى أن وجود 75 لاعباً ولاعبة في السباق هو دليل نجاح كبير للسباقات.

اتحاد الدراجات
الدراجات الجبلية
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