«الفرسان».. العودة الكبيرة

مراد المصري (دبي)

أثبت شباب الأهلي أنه فريق لا يعرف اليأس، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمين على العين 2-1، في إحدى قمم «الجولة الثامنة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليقتحم «الفرسان» بالنقاط الثلاث الثمينة سباق المنافسة على اللقب من جديد.

ويعتبر شباب الأهلي أكثر فرق الدوري هذا الموسم حصداً للنقاط بعد التأخر في النتيجة، بعدما جمع 6 نقاط، منها «العلامة الكاملة» أمام «الزعيم»، كما قلب النتيجة أمام دبا في «الجولة الثانية»، وحقق الفوز بالنتيجة نفسها 2-1، ووضحت قتاليته في مباريات أخرى، حيث استقبل التعادل أمام الوحدة، قبل أن ينتزع الفوز في الشوط الثاني، وتلقى هدف التعادل أمام الجزيرة في الدقيقة 87، إلا أنه خطف هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وعرف كيف يقتنص الفوز بهدف في معقل خورفكان «العنيد».

ويحسب للبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، قدرته على استغلال قدرات لاعبيه بالشكل المطلوب، من خلال الروح القتالية التي يظهر عليها الفريق في الملعب، وذلك رغم أن «الفرسان» يعد الأقل في عدد التعاقدات خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث عرف المدرب كيف يستخرج الأفضل من قدرات العناصر الشابة تحديداً، وقال: الفوز يعود في المقام الأول إلى شخصية وقتالية اللاعبين على مدار الشوطين، مررنا بظروف صعبة، من خلال القيام بثلاثة تبديلات اضطرارية للإصابة، إلى جانب طرد عمر خربين في الدقائق الأخيرة، ونفاد التغييرات لنكمل الوقت بدل الضائع بتسعة لاعبين لإصابة المدافع دنايير، ومع ذلك عرفنا كيف ننتزع الفوز، وأشعر بسعادة خاصة لأنه جاء أمام فريق كبير هو بطل العام الماضي.

وفي المقابل، وعلى عكس شباب الأهلي تماماً، فإن العين يعد أكثر فرق الدوري هذا الموسم إهداراً للنقاط، بعد التقدم في النتيجة بإجمالي «8 نقاط»، مما يكشف وجود خلل يجب علاجه قبل «فوات الأوان»، يكفي أن «البنفسج» تعادل مع عجمان بعد التقدم في النتيجة، وخسر أمام الوحدة بعد التقدم أيضاً، وآخرها أمام «الفرسان»، بعدما بادر في هز الشباك.

وكشفت تصريحات سيرجي ريبروف مدرب «الزعيم»، عن وجود شيء يجب الوقوف معه، عندما أشار إلى أن اللاعبين لم يقدموا الروح القتالية والرغبة لحصد الفوز، مقارنة بالفريق المنافس، وأنه لا يستطيع النزول إلى الملعب مكانهم لنقل هذه الرغبة، وغياب القائد للفريق في الميدان، وقال: بغض النظر عن كل ذلك، نحن معاً في الفوز والخسارة، ويجب أن نلعب بالشكل المطلوب من أجل الفوز في المباريات، ارتكبنا الأمر نفسه أمام النصر في المباراة الماضية رغم التفوق وقتها.