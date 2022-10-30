بن شرقي يكسر الصيام الطويل»

مصطفى الديب (أبوظبي)

احتاج المغربي أشرف بن شرقي إلى 55 يوماً، حتى يضع «أول بصمة» مع الجزيرة، ونجح اللاعب في إحراز هدفي الفوز أمام الوصل، ضمن «الجولة الثامنة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورغم مشاركته في 6 مباريات سابقة مع الفريق، فإنه لم ينجح في هز شباك المنافسين.

مشاركة ابن شرقي القادم من الزمالك المصري مع «فخر أبوظبي» بدأت أمام دبا، في المباراة التي أقيمت 3 سبتمبر الماضي، وانتهت بفوز الجزيرة بهدفين، وظهر اللاعب في ستة لقاءات سابقة، إلا أنه كشف عن قدراته التهديفية في إحدى المواجهات القوية ضمن الجولة الثامنة للدوري، ليسهم في تخطي فريقه عقبة «الإمبراطور»، والعودة بقوة إلى سباق المنافسة على القمة، بعدما وصل «فخر أبوظبي» إلى «النقطة 14».