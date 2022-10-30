«سباق دلما الخامس» جاهز للانطلاقة التاريخية غداً

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكملت اللجنة المنظمة لسباق مهرجان دلما التاريخي للمحامل الشراعية 60 قدماً، تجهيزاتها النهائية للسباق، الذي ينطلق غداً الثلاثاء في نسخته الخامسة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وانتهت اللجنة المنظمة للسباق من كافة التحضيرات التنظيمية والفنية واللوجستية، وحرصت على الوقوف على كل الأمور المتعلقة بالسباق، من أجل خروج الحدث بالشكل اللائق، خصوصاً أنه يعد أكبر سباقات البحرية التراثية في المنطقة.

ويهدف مهرجان دلما التاريخي إلى غرس التراث في نفوس الأجيال، والحفاظ على الهوية الوطنية وصون التراث الإماراتي، والترويج للموروث البحري لإمارة أبوظبي وأهمية التراث البحري والجزر الإماراتية، إضافة إلى تشجيع المجتمع المحلي ودعم الأسر المنتجة وإنعاش السوق المحلي للجزيرة، وترسيخ مكانة المهرجان وجهة سياحية ورياضية جديدة.

وتخضع المحامل المشاركة في السباق إلى فحص فني شامل وفقاً للمواصفات والقياسات التي حددتها اللجنة، إلى جانب البدء في تركيب أجهزة التتبع في كل محمل، لتفادي أي خروج عن مسار السباق من أجل توفير مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المشاركين، فيما سيكون اليوم الاثنين آخر موعد لوصول المحامل لجزيرة دلما، للخضوع للفحص لتأكيد المشاركة رسمياً في السباق.

وخصص نادي أبوظبي للرياضات البحرية 30 قارباً تابعة للجنة المنظمة، بهدف المتابعة الدقيقة لكل ما يدور خلال الحدث، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

ويُقام السباق ضمن مهرجان دلما التاريخي الذي انطلق يوم الخميس الماضي ويستمر حتى 3 نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة 2500 بحار على متن 115 محملاً شراعياً من فئة 60 قدماً.

وتقيم اللجنة المنظمة اليوم الاثنين الغداء الرسمي للمشاركين في السباق، في إطار لقاء ودي يجمع بين البحارة من مختلف إمارات الدولة.

ويُعد سباق مهرجان دلما التاريخي الأغلى في تاريخ السباقات البحرية التراثية على الإطلاق، إذ يبلغ إجمالي جوائزه 25 مليون درهم لأصحاب المراكز من الأول وحتى المائة في الترتيب النهائي للمشاركين، ويحصل البطل على 1.3 مليون درهم، فيما يحصل الوصيف على مليون درهم والثالث على 800 ألف درهم.

كما تم تخصيص 3 سيارات جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق التاريخي، دعماً لمسيرة نهضة التراث البحري وعكس أهمية وقيمة التراث والموروث الوطني.

وسباق دلما التاريخي للمسافات الطويلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، هو الأطول من بين سباقات المحامل الشراعية من فئة 60 قدماً، حيث تبلغ مسافته ما يزيد على 135 كيلومتراً، كما يُعد هو السباق الوحيد الذي ينطلق من جزيرة دلما التاريخية، ويمر بثمانية جزر مختلفة هي: صير بني ياس وجزيرة غشة يعقبها المرور بجزيرة أم الكركم ثم الفطاير وبعدها البزم ثم الفيي، ثم مروح، وأخيراً جزيرة جنانه قبل الرسو على شاطئ كورنيش المغيرة في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة.

شرطة أبوظبي تشارك في المهرجان

تشارك شرطة أبوظبي في مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية 2022، والذي انطلق في 27 أكتوبر، ويستمر إلى 3 نوفمبر المقبل؛ بهدف إحياء التراث البحري، وتعزيز روح الرياضات التقليدية العريقة.

وأكد العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، بقطاع الأمن الجنائي اهتمام شرطة أبوظبي المتواصل بالمشاركة في المهرجانات، وتعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين، والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، تطبيقاً لاستراتيجيتها ورؤيتها، بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان، وتعزيز ثقة ورضا المجتمع، من خلال استباقية وجودة الخدمات وتعزيز المسؤولية المجتمعية. وأوضح أن المديرية عملت على تسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار للمهرجان، وتوفير عددٍ من الدوريات الشرطية، لتسهيل انسيابية الحركة المرورية، لزيارة موقع المهرجان وضمان سلامة الجمهور.