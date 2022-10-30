رعاية طبية للاعبي منتخب الريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد الريشة الطائرة اتفاقية رعاية صحية جديدة للمنتخب الوطني لمدة عام، مع مجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي. وشمل الاتفاق توفير سيارة إسعاف مع طاقم طبي لتأمين مسابقات الريشة الطائرة داخل الدولة، وفتح ملفات طبية لـ 30 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخب الريشة الطائرة، وإجراء فحوص طبية متكاملة للاعبين، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لصحة وسلامة العظام، وتوفير العلاج الطبيعي للاعبين عند الحاجة، وإجراء فحوص الطب الرياضي للاعبين الموهوبين والمرشحين لتمثيل المنتخب الوطني، وشملت أيضاً الفئات العمرية تحت 15 و16 و17 سنة، والمقرر سفرهم يوم 4 نوفمبر المقبل للمشاركة في بطولة غرب آسيا والبطولة العربية بالكويت.