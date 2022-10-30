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الرياضي

الوحدة.. «قمة السعادة»

الوحدة.. «قمة السعادة»
30 أكتوبر 2022 22:17

 
علي معالي (الشارقة)

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خرج الوحدة بـ «العلامة الكاملة»، من مباراته أمام الشارقة بملعبه، في ختام «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، عندما خطف فوزاً مثيراً بـ «رأسية» بيدرو في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليرفع «أصحاب السعادة» رصيده إلى «16 نقطة»، في صدارة البطولة متساوياً مع الشارقة وشباب الأهلي.
جاءت المباراة متوسطة المستوى، ورفع الفريقان شعار «الحذر»، وندرت الفرص على مدار شوطي اللقاء الذي حضره جمهور كبير، وغابت الفرص الخطيرة في الشوط الأول، باستثناء كرة أهدرها لوان بيريرا وأخرى لأحمد رفعت، وفي الشوط الثاني، ظلت «الكفة متعادلة» حتى «الوقت القاتل» الذي شهد هدفاً جميلاً لـ «العنابي» برأسية جواو بيدرو الذي أسكن الكرة على يسار حارس الشارقة. 

 

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
الوحدة
جواو بيدرو
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