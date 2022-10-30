بني ياس يعمق جراح «الفارس» بـ «خماسية»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق بني ياس فوزاً كاسحاً على الظفرة بـ «خماسية»، في المباراة التي أقيمت بملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ويحصد «النقطة الـ 11» في المركز التاسع، فيما توقف رصيد الظفرة عند «النقطة الرابعة»، في المركز قبل الأخير.

وضاعف «السماوي» من أحزان «الفارس» الذي واصل مسلسل الخسائر للمباراة الرابعة على التوالي.

وشهد اللقاء تسجيل الأرجنتيني سواريز لأسرع أهداف بني ياس هذا الموسم، وثاني أسرع أهداف الفريق، في تاريخ مشاركاته بـ «المحترفين»، وكذلك خامس أسرع أهداف الدوري في عصر الاحتراف بشكل عام، بعد أن نجح في زيارة شباك الظفرة في «الثانية الـ 22».

وأضاف خمينيز الهداف الثاني في الدقيقة 34، فيما حمل الهدفان الثالث والرابع توقيع سهيل النوبي في الدقيقتين 75 و83، واختتم «البديل» أحمد أبوناموس «خماسية» بني ياس بهدف من مهارة فردية رائعة في الدقيقة 85، لينتهي اللقاء بفوز عريض لأصحاب الأرض على حساب الضيوف.