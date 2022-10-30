عجمان يقلب الطاولة على البطائح



رضا سليم (دبي)



حقق عجمان فوزه الرابع هذا الموسم، بعدما تخطى البطائح 2-1، في المباراة التي أُقيمت باستاد راشد بن سعيد، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين» ليصل «البرتقالي» إلى «النقطة 14»، فيما تجمد رصيد البطائح عند «النقطة 9»، سجل هدفي عجمان وليد أزارو، وفراس بالعربي، فيما سجل هدف البطائح سيف راشد، وتعد المواجهة بين الفريقين هي الأولى في «المحترفين».

بدأت المباراة مثيرة، عندما احتسب الحكم عمر آل علي ضربة جزاء لمصلحة البطائح، إثر اشتراك جواو بيدرو مع الحارس علي الحوسني، إلا أن «الفار» ألغى القرار، ويسجل علي مدن هدفاً ألغاه الحكم بسبب التسلل، وتشهد الدقيقة 11 الهدف الأول للبطائح بتوقيع سيف راشد، بتسديدة قوية في شباك الحوسني، وهو الهدف الشخصي الأول له هذا الموسم، وأول أهداف اللاعبين المواطنين للبطائح.

ويلغي الحكم هدف فراس بالعربي بداعي التسلل، بعد توقف لعدة دقائق لمراجعة «الفار»، ويحتسب الحكم 8 دقائق وقتا محتسبا بدل ضائع، وينجح وليد أزارو مهاجم «البرتقالي» في تعديل النتيجة، بهدف التعادل في الدقيقة الأولى، وهو الثالث له هذا الموسم، لينتهي الشوط بالتعادل بهدف لكل منهما.

لم تتغير النتيجة مع بداية الشوط الثاني، باستثناء مطالبة لاعبي عجمان باحتساب ضربة جزاء نتيجة لمسة يد على مدافع البطائح، ويشير الحكم إلى استمرار اللعب، ويهبط الأداء من الفريقين رغم تغييرات البطائح، ويخطف «البرتقالي» الفوز بهدف فراس بالعربي من ضربة جزاء في الدقيقة 79، ليرفع اللاعب رصيده إلى 3 أهداف، وهي ضربة الجزاء رقم 16 في الدوري هذا الموسم، وتمر الدقائق الأخيرة، من دون جديد لتنتهي المباراة لمصلحة عجمان 2-1.