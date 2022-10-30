«حكام» بطل كأس سلطان بن خليفة برقم قياسي

الشارقة (الاتحاد)



حققت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ثلاثية غير مسبوقة «هاتريك»، في يوم سباقات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، الذي أقيم اليوم «الأحد»، في الحفل الافتتاحي لمضمار الشارقة لونجين، الذي تألف من 6 أشواط، بمشاركة 71 خيلاً، فيما بلغ مجموع الجوائز المالية المرصودة 300 ألف درهم.

وشهد الحفل الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة، ومحمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين الراعية للحفل.

وأكد «حكام» للوثبة للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف جان دو روال وقيادة دين أونيل، نجوميته في الشوط الرئيسي البالغ جائزته 100 ألف درهم برعاية لونجين، وقطع مسافة 2000 متر، بزمن وقدره 2:18:59 دقيقة، وهو رقم قياسي جديد للمضمار والمسافة، الذي كان يحمله «ذا سيكريت» وقدره 2:18:70 دقيقة منذ عام 2015.

وسيطرت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الثاني (لونجين ريكورد)، لمسافة 1000 متر، تقدمها «صادق الوثبة» للوثبة للسباقات، وبإشراف جان دوروال، وقيادة دين اونيل «ثنائية»، وسجل الجواد الفائز زمناً وقدره 1:05:789 دقيقة.

ومنح «فرحان» الثنائية لخيول سموه، بإشراف جان بيكوت، وقيادة بات دوبس، في الشوط الرابع (لونجين كونكويست للتكافؤ) لمسافة 1700 متر، مسجلاً 1:59:51 دقيقة.

واستهل «المرموق» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج اوشي، الحفل بالفوز بلقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر، على لقب لونجين دولس فيتا، ومسجلاً 1:19:40 دقيقة.

ومنح «أي اف محير» خالد النابودة، بإشراف ارنست اورتيل الثنائية، حين خطف جائزة الشوط الثالث (لونجين اليجانت) لمسافة 2000 متر، وسجل البطل زمناً وقدره 2:21:59 دقيقة، بقيادة الفارس مارسلينو رودريجوز.

واختتم الجواد «الهدير» لشادويل، بإشراف جون هايد، وقيادة دين اونيل الذي سجل «هاتريك»، الحفل بتسجيل الفوز بالشوط السادس (لونجين ماستر كوليكشن للتكافؤ) وهو الوحيد في الحفل المخصص للخيول المهجنة، وأقيم لمسافة 1200 متر، وسجل 1:11:83 دقيقة.