35 ألف زائر لمعرض «دبي لبناء الأجسام واللياقة»



دبي (الاتحاد)



شهدت «النسخة السادسة» من «معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية» إقبال 35 ألف زائر من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، للقاء الأبطال العالميين المشاركين في المعرض ولمتابعة المحاضرات وأحدث المنتجات الرياضية التي قدمتها 300 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات ومعدات اللياقة البدنية وبناء الأجسام، و3000 مشارك من 30 دولة من مختلف قارات العالم، مما أتاح الفرصة للزوار لاستكشاف وتجربة أحدث المنتجات من الأجهزة الرياضية والمكملات الغذائية والملابس والمستلزمات الرياضية، وحضور الندوات الحوارية، والحصول على أفضل النصائح والاستشارات من أشهر الرياضيين، وذلك على مدار 3 أيام متتالية.

وشارك 600 رياضي من بينهم 100 رياضي محترف في منافسات بناء الأجسام التي أقيمت ضمن فعاليات المعرض، كما احتضن المعرض أيضاً منافسات 10 بطولات رياضية متنوعة من أبرزها فيوتشر تشامبيونز للفنون القتالية، والكيك بوكسينج، والملاكمة، وكينج أوف ذا باتل لمصارعة الأذرع، وأقوى رجل وأقوى امرأة، كما شهد المعرض مجموعة من المسابقات الرياضية الأخرى واختبارات اللياقة البدنية التي تحدد مستوى القدرات البدنية للمشاركين من عشاق الإثارة والتمارين القاسية.

وشارك في المعرض نخبة من أبطال العالم في بناء الأجسام واللياقة البدنية تقدمهم المصري بيج رامي بطل العالم في بناء الأجسام وحامل لقب مستر أولمبيا للعامين 2020 و2021، وروني كولمان الفائز بلقب مستر أولمبيا 8 مرات، وديكستر جاكسون الفائز بلقب مستر أولمبيا عام 2008، بالإضافة إلى الفوز بلقب 29 بطولة عالمية أخرى، ودوريان ييتس الفائز بلقب مستر أولمبيا 6 مرات، وبراندون كاري بطل العالم في مستر أولمبيا لعام 2019، وكاي جرين وصيف مستر أولمبيا ثلاث مرات، والعديد من الأبطال العالميين مثل رولي وينكلر، ودينس ولف، ولاري ويلز، وكيفين ليفرون، وهادي شوبان.