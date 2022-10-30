10 فعاليات في افتتاح «تحدي دبي للياقة»



دبي (الاتحاد)



انطلقت فعاليات الدورة السادسة من «تحدي دبي للياقة»، ببرنامج حافل بالفعاليات والأنشطة وحصص اللياقة البدنية المجانية والشاملة، والتي تقام في جميع أنحاء المدينة، تشجيعاً للجميع على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً على مدار 30 يوماً.

وقدمت «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة» مئات الحصص المتنوعة، بما فيها الأيروبكس، والملاكمة، واليوجا، والتجذيف، والبادل والكريكيت، وغير ذلك الكثير.

واستمتع المشاركون في «قرية هيئة الطرق والمواصلات في لاست إكزت للياقة» بـ5 مناطق مختلفة للياقة البدنية، ضمت مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما فيها التدريبات الجماعية، ومنطقة «غرفة دبي ريباوندر»، بالإضافة إلى حصص للصغار لتعليم فنون الدفاع عن النفس واليوجا والرقص والزومبا وغيرها.

وتم افتتاح أول 14 مركزاً للياقة البدنية في مختلف أنحاء المدينة، وقدمت مجموعة كبيرة من الأنشطة وحصص اللياقة البدنية الممتعة لكل الأعمار.

وأقيمت 10 فعاليات رياضية للشركاء في مختلف أنحاء الإمارة، وشملت سباق سباحة المسافات الطويلة في لا مير 3.1 كلم، وسباق هالوين للجري في دبي فستيفال سيتي، بالإضافة إلى «ماي دبي نصف ماراثون المدينة»، وتمكّن المشاركون من الاستمتاع بوقتهم وهم يتنافسون وتحيط بهم أبرز المعالم في المدينة، مثل «برج خليفة» و«أبراج الإمارات» و«متحف المستقبل».