الإثنين 31 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

10 فعاليات في افتتاح «تحدي دبي للياقة»

10 فعاليات في افتتاح «تحدي دبي للياقة»
30 أكتوبر 2022 15:30

 
دبي (الاتحاد)


انطلقت فعاليات الدورة السادسة من «تحدي دبي للياقة»، ببرنامج حافل بالفعاليات والأنشطة وحصص اللياقة البدنية المجانية والشاملة، والتي تقام في جميع أنحاء المدينة، تشجيعاً للجميع على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً على مدار 30 يوماً.
وقدمت «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة» مئات الحصص المتنوعة، بما فيها الأيروبكس، والملاكمة، واليوجا، والتجذيف، والبادل والكريكيت، وغير ذلك الكثير.
واستمتع المشاركون في «قرية هيئة الطرق والمواصلات في لاست إكزت للياقة» بـ5 مناطق مختلفة للياقة البدنية، ضمت مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما فيها التدريبات الجماعية، ومنطقة «غرفة دبي ريباوندر»، بالإضافة إلى حصص للصغار لتعليم فنون الدفاع عن النفس واليوجا والرقص والزومبا وغيرها. 

أخبار ذات صلة
سميث يقتحم «توب 10» قبل ختام «جولف دبي»
مجموعة الحبتور: تزويج 100 شاب إماراتي في دبي

وتم افتتاح أول 14 مركزاً للياقة البدنية في مختلف أنحاء المدينة، وقدمت مجموعة كبيرة من الأنشطة وحصص اللياقة البدنية الممتعة لكل الأعمار.
وأقيمت 10 فعاليات رياضية للشركاء في مختلف أنحاء الإمارة، وشملت سباق سباحة المسافات الطويلة في لا مير 3.1 كلم، وسباق هالوين للجري في دبي فستيفال سيتي، بالإضافة إلى «ماي دبي نصف ماراثون المدينة»، وتمكّن المشاركون من الاستمتاع بوقتهم وهم يتنافسون وتحيط بهم أبرز المعالم في المدينة، مثل «برج خليفة» و«أبراج الإمارات» و«متحف المستقبل».

 

دبي
تحدي دبي للياقة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
شراكة بين "بنك الإستثمار" و"بريد الإمارات" لتعزيز خدمة العملاء
الاقتصادي
شراكة بين "بنك الإستثمار" و"بريد الإمارات" لتعزيز خدمة العملاء
اليوم 18:01
روسيا تنفي اختراقها لهاتف تراس
عربي ودولي
روسيا تنفي اختراقها لهاتف تراس
اليوم 17:48
ردود فعل واسعة للانطلاقة الناجحة لبطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي
الرياضي
ردود فعل واسعة للانطلاقة الناجحة لبطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي
اليوم 17:45
تعبيرية
دنيا
بهذه الطريقة.. تفقد الوزن والبطن بأسرع وقت
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©