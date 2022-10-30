الإثنين 31 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«النمور 5» كابوس «فينك 55»!

«النمور 5» كابوس «فينك 55»!
30 أكتوبر 2022 21:00

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«الفرسان».. العودة الكبيرة
بن شرقي يكسر الصيام الطويل»


لاحق «كابوس» النتائج السلبية ثورستن فينك مدرب النصر، بعدما تجرع مع «العميد» مرارة الخسارة الرابعة في مشوار «دوري أدنوك للمحترفين» أمام مضيفه اتحاد كلباء 3-5، ضمن الجولة الثامنة، والتي تزامنت مع احتفالية المدرب الألماني بعيد ميلاده الـ55.
ووضعت الخسارة الجديدة، فينك على حافة «الإقالة الثالثة» في الدوري، خلال الموسم الحالي 2022- 2023، بعد البرتغالي كارلوس كارفالهال مدرب الوحدة «المقال» بنهاية الجولة الرابعة، والصربي زوران بوبوفيتش المدرب السابق لدبا «المقال» بنهاية الجولة الخامسة، في انتظار القرار الرسمي لمجلس إدارة الشركة بالنادي.
ويمتد عقد المدرب الألماني الذي تولى تدريب «العميد» بداية من 19 مايو 2022، لمدة موسم واحد، حيث أشرف على تحضيرات «الأزرق» للموسم الإعدادي، قبل أن يدشن الفريق مشواره في مسابقتي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
وقاد المدرب الألماني «العميد» في 9 مباريات، من بينها 8 في الدوري، حقق خلالها الفريق الفوز مرة واحدة، مقابل الخسارة في 4 لقاءات، والتعادل في 3 مباريات، بجانب مباراة واحدة في ذهاب الدور الأول، لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام البطائح 2-0.
وعلق ثورستن فينك، على تزامن الخسارة الجديدة لفريقه مع عيد ميلاده الـ55، قائلاً «لن أنسى أبداً هذا اليوم، أعتقد أنها الاحتفالية الأسوأ في عمري بسبب الخسارة وأداء الفريق»، وأضاف تعليقاً على مستقبله مع الفريق، «سأتفهم أي قرار بشأن الجهاز الفني، ولكن إذا كان القرار في مصلحة استمراري مع الفريق، سأسعى مع اللاعبين لتقديم الأفضل، وأثق في قدرتنا على تغيير أوضاع الفريق بالسرعة المطلوبة»، مؤكداً تفهمه لأي قرار نظراً للنتائج السلبية خلال الفترة.
وقال «لم أتحدث بعد مع أي شخص في إدارة النادي بشأن عقدي الحالي، الجميع يشعرون بالحزن حالياً، وعلينا التوقف قليلاً لتحليل أوضاعنا بشكل عام»، وختم «الجميع يدركون صعوبة الوضع الحالي للفريق، خاصة بعد نتيجة الخسارة الأخيرة، وسننتظر ما ستسفر عنه الساعات المقبلة».

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
اتحاد كلباء
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
شراكة بين "بنك الإستثمار" و"بريد الإمارات" لتعزيز خدمة العملاء
الاقتصادي
شراكة بين "بنك الإستثمار" و"بريد الإمارات" لتعزيز خدمة العملاء
اليوم 18:01
روسيا تنفي اختراقها لهاتف تراس
عربي ودولي
روسيا تنفي اختراقها لهاتف تراس
اليوم 17:48
ردود فعل واسعة للانطلاقة الناجحة لبطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي
الرياضي
ردود فعل واسعة للانطلاقة الناجحة لبطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي
اليوم 17:45
تعبيرية
دنيا
بهذه الطريقة.. تفقد الوزن والبطن بأسرع وقت
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©