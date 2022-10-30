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شرطة أبوظبي تشارك في مهرجان سباق دلما التاريخي

شرطة أبوظبي تشارك في مهرجان سباق دلما التاريخي
30 أكتوبر 2022 15:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك شرطة أبوظبي في مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية 2022، والذي انطلق في 27 أكتوبر، ويستمر إلى 3 نوفمبر المقبل، بهدف إحياء التراث البحري، وتعزيز روح الرياضات التقليدية العريقة.
وأكد العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، بقطاع الأمن الجنائي اهتمام شرطة أبوظبي المتواصل بالمشاركة في المهرجانات، وتعزيز التعاون مع الشركاء الرئيسيين، والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، تطبيقاً لاستراتيجيتها ورؤيتها، بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان، وتعزيز ثقة ورضا المجتمع، من خلال استباقية وجودة الخدمات وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
وأوضح أن المديرية عملت على تسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار للمهرجان، وتوفير عدد من الدوريات الشرطية، لتسهيل انسيابية الحركة المرورية، لزيارة موقع المهرجان وضمان سلامة الجمهور.
واستعرضت إدارة التأهيل الشرطي بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أحدث التقنيات العالمية في عملية التدريب، وتشمل تدريب الواقع الافتراضي، باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي وتقنيات المحاكاة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة للتدريب عن بُعد، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، ونفذت مسابقات للجمهور في أساليب الرماية التكتيكية الحركية في ميدان التدريب الأمني «البينتبول» وميدان الرماية الافتراضي.
واطلع الزوار على متحف «الشرطة البحرية» الذي أقامه قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة، ويتضمن معلومات حول تاريخ تأسيس الشرطة البحرية في أبوظبي وجهودها المتميزة في حفظ الأمن على شواطئها وحدودها، ودورها الريادي في الاستجابة للاستغاثة، وتأمين القوارب البحرية وسلامة روادها.
وأعرب الزوار عن إعجابهم بفرقة موسيقى شرطة أبوظبي والتي قدمت مجموعة من المعزوفات الوطنية والتراثية.

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مهرجان سباق دلما التاريخي
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