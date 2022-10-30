الحمادي بطل «لحظات حرجة»!



فيصل النقبي (خورفكان)



تابع الجمهور «مباراة مغلقة»، وخالية من «الفرص الحقيقية» بين خورفكان ودبا طوال 96 دقيقة، ضمن «الجولة الثامنة»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، حتى جاءت الدقيقة الأخيرة، لتشهد هدفاً ذهبياً لـ «النسور»، برأسية إسماعيل الحمادي دخلت المرمى، بخطأ من الحارس حميد عبدالله.

وخرج خورفكان من المباراة سعيداً بأهم ثلاث نقاط، بعيداً عن المستوى الفني، فيما خسر الفرنسي جريجوري مدرب «النواخذة» نقطة كانت قريبة من فريقه، لولا الهدف القاتل الذي هز شباكه.

ونجح الحمادي «34 عاماً»، في استعادة «البريق» من جديد، بعد تسجيله هدف الفوز الغالي لمصلحة خورفكان أمام دبا في «اللحظات الحرجة»!

ويعد الهدف الأول هو الأول لإسماعيل الحمادي خلال الموسم الحالي، بل «أول بصمة»، منذ مايو الماضي، حيث سجل هدفين من ثلاثية خورفكان أمام اتحاد كلباء 3-2 ضمن «الجولة 25» من دوري الموسم الماضي، كما أنه الهدف الثالث له باستاد صقر بن محمد القاسمي بقميص خورفكان، وسبق أن سجل هدفين بالملعب نفسه أمام العين وهدف أمام دبا من إجمالي أهدافه السبعة بقميص «النسور».