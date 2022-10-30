دومينيك: عيناي لم تشاهد لاعباً إلا ميسي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد موسم أول صعب للنجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي، مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان، تفجر «البرغوث» هذا الموسم من بدايته، ولفت إليه الأنظار بشدة، وسجل 11هدفاً، وصنع 12 هدفاً، خلال 16 مباراة، وأعاد إلى أذهان عشاقه ومتابعيه مرحلة تألقه وتوهجه مع برشلونة ناديه السابق.

وأجمع عدد كبير من الخبراء، على أن ميسي بات أفضل لاعب في سان جيرمان، متفوقاً بذلك على زميليه البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي.

ومن بين هؤلاء الخبراء ريمون دومينيك المدير الفني الأسبق لمنتخب فرنسا، والذي قال في حديث لصحيفة «أوليه» الأرجنتينية: بداية أنا أكثر انحيازاً لـ «البرغوث»، وأعتبره أفضل لاعب في العالم، وليس في ناديه فقط لأنه يأتي بأشياء عجيبة، لا أرى مثلها عند أي لاعب آخر.

وأضاف: هناك لاعبون يتمتعون بموهبة كبيرة ومهارات عالية ويقدمون أشياء مثيرة للاهتمام، ولكن ميسي يصنع ما لا يقدر عليه الآخرون، وما لم تره عيناي من قبل أبداً.

وعندما سألته الصحيفة سؤالاً مباشراً: من هو القائد في سان جيرمان، ميسي أم مبابي؟ أجاب من دون تردد وبلهجة حاسمة: ميسي طبعاً هو القائد والزعيم وصانع الفارق.

وقال: بعد رحيل ميسي من برشلونة عانى في موسمه الأول مع النادي الباريسي، ولكنه الآن عاد إلى المستوى الذي كان عليه في «الكامب نو» قبل 4 أو 5 سنوات.

وأضاف: لا مجال للتشكيك في حقيقة، إن ميسي هو الأفضل وصانع البهجة بأهدافه وتمريراته الحاسمة لزملائه، سواء في ناديه الفرنسي أو مع منتخب بلاده.

واختتم دومينيك حديثه للصحيفة الأرجنتينية بقوله: مبابي يمكنه أن يلعب مباريات جيدة جداً، ولكن الذي يقدم شيئاً مختلفاً دائماً هو «البرغوث».

يذكر أن ريمون دومينيك المولود في 24 يناير 1952«70عاماً» لعب لأندية أوليمبيك ليون وستراسبورج وباريس سان جيرمان وبوردو وميلوز، بينما تولى تدريب ميلوز وأوليمبيك ليون ثم اتجه إلى تدريب المنتخبات، وبدأ بمنتخب فرنسا تحت 21، ثم المنتخب الأوليمبي، وتم تصعيده ليتولى تدريب منتخب فرنسا الأول من 2004 إلى 2010.