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الرياضي

«بي جاي» يمزق سلة «حامل اللقب»!

«بي جاي» يمزق سلة «حامل اللقب»!
30 أكتوبر 2022 13:47

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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سجل بي جاي واشنطن «31 نقطة»، بما فيها ست في الوقت الإضافي، ليقود تشارلوت هورنتس إلى الفوز على ضيفه «حامل اللقب» جولدن ستايت ووريرز 120-113 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وحقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزاً، بعد التمديد على مضيفه دالاس مافريكس 117-111.
في تشارلوت، أحرز جوردون هايوارد 23 نقطة وكيلي أوبر 18 لهورنتس، ليفسد الفريق عودة النجم ستيفن كوري إلى المدينة التي مارس فيها كرة السلة في المدرسة، فيما لعب والده ديل كوري، 10 سنوات مع هورنتس.
لم يحقق ووريرز الفوز في تشارلوت منذ فبراير 2019 وحافظ أصحاب الأرض على هذه السلسلة على رغم غياب لاميلو بول وتيري روزيير المصابين.
كان كوري الأفضل في ووريرز مع 31 نقطة و11 متابعة، لكنه أهدر ثلاثية مع نهاية الوقت الأصلي كادت تمنح ووريرز الفوز.
في الشوط الإضافي، مهّد جايلن ماكدانيلز الفوز لهورنتس بتسجيله ثلاثية قبل 2:01 دقيقتين منحت التقدم لفريقه 114-111 قبل أن يضيف دينيس سميث جونيور ثنائية ويمضي أصحاب الأرض لفوزهم الثالث هذا الموسم، مقابل ثلاث هزائم في الشرقية، وهو سجل ووريرز ذاته في الغربية.
في بروكلين، استمرت بداية نتس التعيسة للموسم بخسارته أمام إنديانا بايسرز 125-116، ليتعرض فريق الثنائي كيفن دورانت وكايري إرفينج للخسارة الخامسة مقابل فوز واحد في أسفل ترتيب الشرقية.
وعزز ميلووكي باكس صدارته للمنطقة بفوز خامس، ليبقى الفريق الوحيد من دون خسارة هذا الموسم، بتفوقه 123-115 على أتلانتا هوكس.
سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكومبو 30 من نقاطه الـ34 في الشوط الثاني، فيما سجل بدوره جرو هوليداي 34 نقطة، ليفسدا ليلة تراي يونج الذي سجل 42 نقطة.
في ساكرامنتو، حقق كينجز فوزه الأول هذا الموسم 119-113 على ميامي هيت، ما يعني أن لوس أنجلوس ليكرز هو الفريق الوحيد الذي لم يحقق بعد أي انتصار ويقبع في ذيل المنطقة الغربية.

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