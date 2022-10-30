الإثنين 31 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

فيرستابن «أول المنطلقين» بـ«أسرع توقيت»

فيرستابن «أول المنطلقين» بـ«أسرع توقيت»
30 أكتوبر 2022 13:30

 
مكسيكو (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
أوكون يريد «شوماخر الصغير»
لوكلير يتعرض لحادث في «جولة المكسيك»

ينطلق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، المتوج بطلاً للعالم للمرة الثانية توالياً، من المركز الأول في سباق جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة العشرين من بطولة العالم لـ«الفورولا-1»، بعدما سجل أسرع توقيت في التجارب الرسمية على حلبة الشقيقين رودريجيس في مكسيكو.
وهي المرة التاسعة عشرة التي ينطلق فيها فيرستابن من المركز الأول في مسيرته الاحترافية.
وتفوق السائق الهولندي الساعي لفوزه الرابع عشر هذا الموسم، والانفراد بالرقم القياسي في عدد الانتصارات في موسم واحد، والذي يتقاسمه مع الألمانيين مايكل شوماخر «13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004» وسيباستيان فيتل «13 من أصل 19 مع ريد بول بالذات عام 2013»، على سائقي مرسيدس البريطانيين جورج راسل ولويس هاميلتون.
ويعتبر فيرستابن السائق الوحيد الفائز ثلاث مرات في المكسيك «2017 و2018 و2021»، وصاحب أسرع توقيت على الحلبة «في تصفيات 2019».
وجاء سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس، الطامح إلى الفوز الثالث في مسيرته والأول على أرضه، رابعاً.
وكان فريق فيراري الذي سيطر على التجارب التأهيلية الثانية، الخاسر الأكبر في التجارب الرسمية، حيث جاء سائقاه الإسباني كارلوس ساينس جونيور خامساً، وشارل لوكلير من موناكو سابعاً.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
ماكس فرستابن
المكسيك
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
شراكة بين "بنك الإستثمار" و"بريد الإمارات" لتعزيز خدمة العملاء
الاقتصادي
شراكة بين "بنك الإستثمار" و"بريد الإمارات" لتعزيز خدمة العملاء
اليوم 18:01
روسيا تنفي اختراقها لهاتف تراس
عربي ودولي
روسيا تنفي اختراقها لهاتف تراس
اليوم 17:48
ردود فعل واسعة للانطلاقة الناجحة لبطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي
الرياضي
ردود فعل واسعة للانطلاقة الناجحة لبطولة العالم للجو جيتسو في أبوظبي
اليوم 17:45
تعبيرية
دنيا
بهذه الطريقة.. تفقد الوزن والبطن بأسرع وقت
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©