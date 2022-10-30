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الرياضي

«جنود الوردي» بطل كأس يوم البولو للسيدات

«جنود الوردي» بطل كأس يوم البولو للسيدات
30 أكتوبر 2022 13:00


دبي (الاتحاد)
تحول يوم البولو للسيدات بملعب نادي الحبتور، إلى مهرجان كبير، لدعم مريضات سرطان الثدي، حيث أقيمت مباراة للرجال وأخرى للسيدات، واختتم اليوم بمزاد خيري، شهد تبرعاً بالعديد من اللوحات والمشغولات والمقتنيات والأموال، وهو تقليد سنوي يتم خلاله دعوة جميع مرتادي النادي ومحبي البولو للتبرع.
وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد البولو، أن مجموعة الحبتور تحرص كل عام على إقامة هذا اليوم الخيري، من منطلق واجبها المجتمعي دعماً لمريضات سرطان الثدي، متمنياً لهن جميعاً الشفاء العاجل.
وبدأ اليوم بمباراة لفريقين من الرجال الذين حرصوا على المشاركة لتفعيل الحدث، حيث قاد محمد الحبتور فريقه «جنود الوردي» إلى الفوز على «المحاربين» بقيادة خالد بن دري بنتيجة 5-3، بعد مباراة من أربعة أشواط، ومثل «جنود الوردي» محمد الحبتور، ومحمد بن دري، ورجا أبو الجبين، وريان عجاجي، بينما مثل «المحاربين» خالد بن دري، وراشد بن دري، وخالد العمران، ومحمد خالد.
وجمعت مباراة السيدات بين فريق هيسكث وفريق الشيخة عليا آل مكتوم وأنكورا، وفاز الأخير بنتيجة 5-3.5، كما نالت الشيخة عليا كأس أفضل لاعبة، ونال المهر سوما لقب وجائزة افضل خيل.
وحضر الفعالية جمهور كبير تقدمه حميد بن دري ومحمد الحريز عضو مجلس إدارة اتحاد البولو، وقام فيليب دامات مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتتويج الفرق الأربعة التي شاركت في إنجاح اليوم الخيري، وتكريم عدد من السيدات الفائزات في المسابقات المصاحبة.

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