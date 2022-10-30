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مدرب ليدز يتغنى بالفوز «الدرامي» على ليفربول

مدرب ليدز يتغنى بالفوز «الدرامي» على ليفربول
30 أكتوبر 2022 11:49

لندن (د ب أ)
أشاد الأميركي جيسي مارش بالفوز الدرامي لفريقه ليدز يونايتد على مضيفه ليفربول 2-1 مساء السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأكد مارش أن الفوز كان ضرورياً «لوقف النزيف».
وقال مارش: «تحدثنا الأسبوع الماضي عندما خسرنا على ملعبنا أمام فولهام 2-3، بشأن أننا ننتظر الخسارة بشكل أكبر من الضغط من أجل الفوز».
وأضاف: «كنا في حاجة إلى الحارس إيلان الذي تصدى لبعض الكرات الخطيرة، لكني أعتقد أن التفكير في الضغط والبقاء في المباراة ومعرفة ما إذا كنا نستطيع إيجاد مخرج، بدلاً من الخروج بنقطة واحدة أو حصد النقاط الثلاث، كان قوياً، وأظهر التصميم والإيمان في صفوف الفريق».
واختتم: «كان من الضروري وقف النزيف، هذا مهم للغاية بالنسبة لنا وسعيد للغاية للاعبينا».

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