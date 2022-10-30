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الرياضي

غياب هالاند أمام إشبيلية «إجراء وقائي»

غياب هالاند أمام إشبيلية «إجراء وقائي»
30 أكتوبر 2022 11:30

 
مانشستر (رويترز) 

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قال بيب جواريولا مدرب مانشستر سيتي، إن المهاجم إرلينج هالاند سيغيب عن مواجهة إشبيلية يوم الأربعاء كإجراء وقائي، بعد استبعاده من الفوز 1-صفر على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة.
واستبدل هالاند، الذي سجل 22 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم، في الشوط الثاني خلال تعادل السيتي من دون أهداف مع فريقه السابق بروسيا دورتموند يوم الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا بعد تعرضه لـ «كدمة».
وأكد جوارديولا أنه لن يغامر بهدافه النرويجي عند استضافة إشبيلية في دوري الأبطال بعد أن ضمن بالفعل التأهل لأدوار خروج المغلوب.
وأبلغ هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: هالاند يواجه مشكلة بـ «الأربطة»، يشعر بتحسن وسيحصل على أسبوع راحة آخر.
وأضاف: لن يشارك أمام إشبيلية، لأننا تأهلنا بالفعل، نأمل في لحاقه بمباراة فولهام يوم السبت، يمكنه مساعدتنا، وإن لم يحدث هذا، ربما يلعب أمام تشيلسي في كأس الرابطة في التاسع من نوفمبر.
وغابت أنياب السيتي الهجومية في الشوط الأول، قبل أن يحرز هدفه الوحيد من ركلة حرة رائعة لكيفن دي بروين.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
ليستر سيتي
جوارديولا
إيرلينج هالاند
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دوري أبطال أوروبا
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