«الأتليتي» يرفض 100مليون يورو لبيع «الفتى الذهبي»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية النقاب عن أن إدارة أتلتيكو مدريد رفضت رسمياً في «الميركاتو الصيفي» الأخير عرضاً قيمته 100 مليون يورو، من بايرن ميونيخ الألماني للحصول على خدمات النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس، لتعويض رحيل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

وقالت الصحيفة إن العرض المغري كان يجب عدم رفضه، بالنسبة للاعب ينتهي عقده الموسم المقبل، ويمكنه وقتها الرحيل مجاناً، من دون أن يستفيد ناديه منه شيئاً.

وأشارت إلى أن إدارة «الأتليتي» تأمل في أن تسترد مبلغ الـ 126 مليون يورو التي دفعتها عند شراء النجم البرتغالي من بنفيكا عام 2019، ولن تقبل بمبلغ أقل من ذلك.

وكان المدريديون يتصورون أن فيليكس سيتألق هذا الموسم، مثلما فعل في النصف الثاني من الموسم الماضي، غير أن ذلك لم يحدث، إذ كانت بدايته هذا الموسم «معقدة»، ولم يلعب أساسياً كثيراً، وإنما اعتبره دييجو سيميوني المدير الفني بديلاً ممتازاً.

وأكدت الصحيفة أن النادي «البافاري» سيكرر المحاولة مرة أخرى خلال «الميركاتو الشتوي»، لأنه لم يجد حتى الآن «البديل المقنع» للهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي رحل عن الفريق، وانتقل إلى برشلونة الإسباني.

وكان «الأتليتي» رفض عرضاً سابقاً في «صيف 2020»، قيمته 150مليون يورو لبيع فيليكس، لأحد الأندية الإنجليزية الشهيرة.

يذكر أن جواو فيليكس الذي يكمل 22 عاماً في 10 نوفمبرالمقبل، بدأ مسيرته في بنفيكا في سن 16 عاماً، واستمر حتى 2019، وعندها تلقى عرض أتلتيكو مدريد «126مليون يورو»، لتعويض رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة.

ولعب فيليكس لكل منتخبات الشباب البرتغالية تحت 18و19و21 عاماً، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2019، الذي حصل فيه على جائزة «الفتى الذهبي» التي تمنح لأفضل لاعب شاب في أوروبا، متفوقاً على الإنجليزي جادون سانشو، والألماني كاي هافرتز.