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«الفرسان» و«فخر أبوظبي» يشعلان سباق القمة

لاعبو شباب الأهلي يحتفلون بالفوز على العين (تصوير أشرف العمرة)
30 أكتوبر 2022 01:23

مراد المصري (دبي)

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تقدم شباب الأهلي إلى المركز الثاني «مؤقتاً»، بعد فوزه على العين 2-1 في المباراة التي أقيمت على استاد راشد، في انطلاق «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 16 نقطة، في «الوصافة» بفارق الأهداف عن الشارقة الذي يلتقي الوحدة اليوم، فيما تجمد رصيد «الزعيم» عند 13 نقطة، ليشتعل سباق القمة، خاصة بعد فوز الجزيرة على الوصل.
تقدم العين بهدف من انطلاقة إريك، عندما واجه الحارس حسن حمزة الذي أبعد الكرة، لكنها اصطدمت بالمدافع محمد مرزوق، وعادت لتدخل الشباك في الدقيقة 10. وعادل شباب الأهلي الكفة، بعدما سدد يوري سيزار كرة قوية تصدى لها خالد عيسى، وتهيأت أمام عمر خربين الذي لم يتوان عن إيداعها المرمى في الدقيقة 43. وقلب شباب الأهلي النتيجة لمصلحته، بعدما سجل عزيز جانييف الهدف الثاني من تسديدة قوية ارتدت من الحارس خالد عيسى والقائم الأيمن، لتسكن الشباك في الدقيقة 74.
وعاد الجزيرة إلى «سكة الانتصارات»، بالفوز المهم على الوصل بهدفين، ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «النقطة 14»، فيما توقف رصيد «الإمبراطور» عند «15 نقطة».
ويعد تسجيل أشرف بن شرقي أهم وأبرز المكاسب للجزيرة، حيث إن الهدفين «أول بصمة» له، منذ التعاقد معه قادماً من الزمالك المصري قبل بداية الموسم.
وعمق اتحاد كلباء جراح ضيفه النصر بالفوز 5-3 في المواجهة المثيرة التي جمعت الفريقين على ملعب «النمور»، والذي رفع رصيده إلى 14 نقطة، ليقفز من المركز الثامن إلى الخامس، فيما تجمد رصيد «العميد» الذي واصل سلسلة نتائجه السلبية بعدم الفوز للجولة السادسة على التوالي، عند حاجز 6 نقاط في المركز الثاني عشر.
وفاجأ «النمور» ضيفه بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة بواسطة المدافع سلطان الزعابي بعد مرور 145 ثانية، في الوقت الذي تكفل فيه ريان مينديز بالرد على الهدف المبكر بتسجيله «ثنائية» في الدقيقتين 19 و21. ووسع الجامبي ديمبو باري الفارق لمصلحة «العميد» قبل نهاية الشوط الأول، بهدف من كرة رأسية في الدقيقة 34.
وعاد «النمور» أكثر قوة في الشوط الثاني، بعدما قلص دانيل بيسا الفارق بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 71، مستفيداً من كرة هيأها «البديل» أحمد عامر، قبل أن يعود الأخير ويستغل كرة عرضية، سجل بواسطتها هدف التعادل في الدقيقة 78، وأضاف فيليب كيس بعدها بدقيقتين الهدف الرابع  قبل أن يضيف أحمد عامر هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة 96. وحقق خورفكان فوزاً ثميناً على دبا بهدف أحرزه «البديل» إسماعيل الحمادي في الثواني الأخيرة من اللقاء، ووصل «النسور» إلى «النقطة ال ثامنة»، فيما تجمد رصيد «النواخذة» عند «نقطة».

شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
فخر أبوظبي
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