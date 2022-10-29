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«ثنائية» لخيول أحمد بن راشد في جبل علي

«ثنائية» لخيول أحمد بن راشد في جبل علي
30 أكتوبر 2022 01:23

دبي (الاتحاد)

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وسط حضور جماهيري غير مسبوق، بلغ 10 آلاف و700 متفرج، حلق الجواد «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب الجديد مايكل كوستا وقيادة جن فان أوفيرمير، بجائزة الشوط الثالث والرئيسي لمسافة 1200 متر على لقب سباق شادويل البالغ جوائزه 96 ألف دولار في السباق الافتتاحي لمضمار جبل علي الذي اقيم أمس «السبت» ضمن الموسم الجديد، وسجل البطل زمناً وقدره 1:11:33 دقيقة.
وسجلت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد وبإشراف مايكل كوستا، وقيادة جان فان اوفيرمير الثنائية في الحفل، بانتزاع جائزة الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، على لقب سباق بن دسمال للمقاولات البالغ جوائزه 76 ألف درهم، ومسجلاً 1:12:82 دقيقة.
وفاز بجائزة الشوط الأول، لمسافة 1400 متر على لقب سباق بنك دبي التجاري البالغ إجمالي جوائزه المالية 60 ألف درهم، الجواد «أنبار» لإسطبلات الراشد، بإشراف دوج واتسون وقيادة سام هتشكوت، ومسجلاً 1:26:62 دقيقة. وحصدت إسطبلات الراشد، بإشراف دوج واتسون، وقيادة سام هتشكوت، الثنائية عبر الجواد «بوسطن جورج»، من خلال الفوز بجائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر علي لقب سباق الشعفار للاستثمار البالغ إجمالي جوائزه 76 ألف درهم، وسجل البطل 1:25:24دقيقة.
وفاز «تابيتويشن» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، بالشوط الخامس لمسافة 1950 متراً للخيول المهجنة الأصيلة، على لقب سباق دبي للمرطبات البالغ جوائزه 80 ألف درهم، ومسجلاً 2:00:81 دقيقة.

أحمد بن راشد
جبل علي
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