المنتخب الوطني يتألق ويحقق 9 ميداليات ملونة

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس النسخة السابعة والعشرون من بطولة العالم للجو جيتسو التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتستمر حتى 8 نوفمبر المقبل.

واستهل نجوم المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاماً «برعاية» شركة مبادلة للاستثمار مشوارهم المونديالي في النسخة السابعة والعشرين من البطولة بحصد 9 ميداليات ملونة، منها ذهبيتان، وفضيتان، وخمس برونزيات، ويتطلع أبطال المنتخب إلى تعزيز رصيدهم من الميداليات في المنافسات التي تجري اليوم والمخصصة لفئة الناشئات.

وبدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني، تلاه عرض مميز لفرقة الشرطة الموسيقية، وكلمة لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو أثنى فيها على دور دولة الإمارات الريادي في استضافة كبرى بطولات الجو جيتسو ومساهمتها البارزة في تطوير رياضة الجو جيتسو على مستوى العالم.

وألقى محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد كلمة عبّر فيها عن عظيم الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول لمسيرة الرياضة والرياضيين محلياً وعالمياً، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لرعايته الكريمة للبطولة، ودعمه المتواصل لأبناء وبنات الوطن، والتوجيه بتوفير كل الإمكانات والمقومات التي تساعدهم وتؤهلهم إلى تحقيق الريادة والتفوق في مختلف البطولات والمحافل العالمية.

وعبّر الظاهري عن سعادته بالمشهد المميز الذي رسمته جماهير الإمارات ووقوفها بكل قوة خلف الأبطال، ما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، داعياً إياهم للوقوف بقوة خلف المنتخب في الأيام القادمة.

وتقدم رئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لرعايته الكريمة للنسخة الـ27 من بطولة العالم.

وأكّد أن نسخة البطولة هذا العام تواصل تحقيق الأرقام الملفتة على صعيد أعداد اللاعبين والدول المشاركة، مشيداً بالقدرات الفائقة للعاصمة الإماراتية على استضافة أهم بطولات الجو جيتسو العالمية باحترافية كبرى، وبدورها في تطوير اللعبة، حيث عززت مكانتها أيضاً مركزاً رئيساً لاتخاذ القرار الدولي في تطوير رياضة الجو جيتسو على المستوى العالمي.

وبدأ المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاماً بداية قوية، وحقق 9 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين، وفضيتين، و5 برونزيات.

وحقق كل من أحمد الشامسي وعمار الحمادي الميدالية الذهبية في وزن 42 و50 كجم على التوالي، وحصد عبدالله الدرمكي فضية وزن فوق 73 كجم، ومنصور البلوشي فضية وزن 38 كجم، ونجح كل من عيسى البلوشي وعبيد الكتبي ومحمد السادة وأحمد أنديز ومانع عبدالرحمن في تحقيق الميدالية البرونزية.

وعبّر أحمد الشامسي الذي حصل على أول ميدالية ذهبية للإمارات بفوزه على الكازاخستاني عمروف إسلام في وزن تحت 42 كجم عن سعادته البالغة بهذه الإنجاز وقال: «تجربتي الأولى مع المنتخب الوطني تكللت بالنجاح، أشعر بالامتنان لاتحاد الجو جيتسو والجهاز الفني وكل من ساهم في توفير البيئة المثالية التي ساعدتنا على الوصول إلى قمة الأداء وتحقيق هذا الإنجاز».