الأحد 30 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

شباب الأهلي يتخطى العين إلى «الوصافة»

شباب الأهلي يتخطى العين إلى «الوصافة»
29 أكتوبر 2022 22:23

مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
الوحدة.. «قمة السعادة»
«النمور 5» كابوس «فينك 55»!

تقدم شباب الأهلي إلى المركز الثاني «مؤقتاً»، بعد فوزه على العين 2-1 في المباراة التي أقيمت على استاد راشد، في انطلاق «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 16 نقطة، في «الوصافة» بفارق الأهداف عن الشارقة الذي يلتقي الوحدة غداً «الأحد»، فيما تجمد رصيد «الزعيم» عند 13 نقطة.
تقدم العين بهدف من انطلاقة إريك، عندما واجه الحارس حسن حمزة الذي أبعد الكرة، لكنها اصطدمت بالمدافع محمد مرزوق وعادت لتدخل الشباك في الدقيقة 10.
وعادل شباب الأهلي الكفة، بعدما سدد يوري سيزار كرة قوية تصدى لها خالد عيسى، وتهيأت أمام عمر خربين الذي لم يتوان عن إيداعها المرمى في الدقيقة 43.
وقلب شباب الأهلي النتيجة لمصلحته، بعدما سجل عزيز جانييف الهدف الثاني من تسديدة قوية ارتدت من الحارس خالد عيسى والقائم الأيمن، لتسكن الشباك في الدقيقة 74.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
العين
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
من موقع الحادث
عربي ودولي
الإمارات تتضامن مع الهند وتعزي في ضحايا انهيار جسر
اليوم 22:40
من موقع الحادث
عربي ودولي
60 قتيلاً إثر انهيار جسر في الهند
اليوم 22:38
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
دنيا
دبي تستضيف «بيوتي وورلد» غداً
اليوم 22:22
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
دنيا
«تحت تهديد السلاح».. 3 نوفمبر
اليوم 22:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©