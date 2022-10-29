شباب الأهلي يتخطى العين إلى «الوصافة»

مراد المصري (دبي)

تقدم شباب الأهلي إلى المركز الثاني «مؤقتاً»، بعد فوزه على العين 2-1 في المباراة التي أقيمت على استاد راشد، في انطلاق «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 16 نقطة، في «الوصافة» بفارق الأهداف عن الشارقة الذي يلتقي الوحدة غداً «الأحد»، فيما تجمد رصيد «الزعيم» عند 13 نقطة.

تقدم العين بهدف من انطلاقة إريك، عندما واجه الحارس حسن حمزة الذي أبعد الكرة، لكنها اصطدمت بالمدافع محمد مرزوق وعادت لتدخل الشباك في الدقيقة 10.

وعادل شباب الأهلي الكفة، بعدما سدد يوري سيزار كرة قوية تصدى لها خالد عيسى، وتهيأت أمام عمر خربين الذي لم يتوان عن إيداعها المرمى في الدقيقة 43.

وقلب شباب الأهلي النتيجة لمصلحته، بعدما سجل عزيز جانييف الهدف الثاني من تسديدة قوية ارتدت من الحارس خالد عيسى والقائم الأيمن، لتسكن الشباك في الدقيقة 74.