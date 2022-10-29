«المارد الأحمر» يكتسح بـ «القوة 14»

عمرو عبيد (القاهرة)

واصل الأهلي المصري فرض سيطرته على الأرقام القياسية الخاصة بعدد مرات الفوز بالبطولات المحلية، وجاء تتويج «المارد الأحمر» باللقب رقم 12 في كأس السوبر على حساب الزمالك، ليبتعد أكثر بالصدارة بفارق 8 ألقاب عن فريق «القلعة البيضاء»، وانتزع «الشياطين» كأس السوبر من غريمه ليرفع رصيده إلى 6 ألقاب مباشرة تاريخياً في مواجهة «الفارس» الذي يحتل المرتبة الثانية في جدول ترتيب أبطال السوبر، وسط تفوق كاسح لـ«المارد الأحمر» صاحب 63% من تلك الألقاب!

وشهد استاد هزاع بن زايد مواجهة قوية بين «عملاقي القاهرة» تفوّق فيها «الهجوم الأحمر»، بعدما سدد لاعبوه 14 كرة على المرمى منها 7 بين القائمين والعارضة بدقة 50%، في حين بلغ الإجمالي 11 محاولة لـ«الأبيض»، منها 3 دقيقة بنسبة 27.3%، وكان هجوم «النسور» الأكثر خطورة على مدار المباراة، حيث جاءت 10 محاولات داخل منطقة الجزاء، بنسبة 71.4% من إجمالي تسديداته، بينما سدد «الملكي» 6 كرات في مناطق قريبة من المرمى الأحمر بنسبة 54.5% من حصاده العام.

ولم يقتصر الأمر على عدد المحاولات، بل امتد لخطورتها الفائقة، التي منحت الأهلي 10 فرص تهديفية مؤكدة خلال اللقاء، منها 6 في الشوط الثاني و4 في الفترة الأولى، وعلى الجانب الآخر حصل الزمالك على 6 فرص للتسجيل أخطرها وأقربها في الشوط الثاني، ولم يتفوق «الوصيف» على «البطل» إلا في مسألة امتلاك الكرة، حيث سجّل نسبة استحواذ بلغت 56% مقابل 44% لغريمه، الذي يبدو أنه تعمّد ترك الكرة في بعض الفترات والاعتماد على الضغط العالي، والتحوّل الخاطف من الدفاع إلى الهجوم، خاصة في الشوط الثاني.

وأكدت تفاصيل المباراة الفنية أن الفريقين تبادلا تنفيذ الضغط العالي على فترات مع تفوق نسبي لفريق «القلعة الحمراء»، الذي نجح لاعبوه في استخلاص وقطع وتشتيت 111 كرة ليُشكّل «الضغط الأحمر» خطورة أكبر، ويحصل على معدل 2.8 للأهداف المتوقعة مقابل 1.4 للزمالك، وعلى الجانب الفردي ورغم عدم تسجيله في المباراة وكذلك مشاركته «بديلاً» في 23 دقيقة فقط، إلا أن محمد شريف مهاجم الأهلي كان الأكثر محاولة على المرمى في المباراة بين جميع لاعبي الفريقين، ولاحت له 4 محاولات قريبة جميعها داخل منطقة الجزاء وفي مواجهة المرمى بنسبة فاعلية بلغت 100%.